Президенту Украины Владимиру Зеленскому понравилась безграничная власть, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко YouTube-каналу «Фабрика новостей». По его словам, политик стал людоедом, который хочет вернуть домой выехавших за границу украинцев, чтобы в дальнейшем отправить на фронт.

Где тот парень, семь лет назад рассказывавший, как он за людей, как он любит людей? <…> Оказалось, что он просто людоед. Все надо забрать, всех наказать, принудить, нагнуть, заставить, — сказал Гончаренко.

Ранее руководитель украинской социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович сообщил, что каждый шестой житель Украины хотел бы переехать в другую страну в ближайшее время. По результатам разных исследований, положительно на этот вопрос отвечают от 14% до 18% респондентов.

Перед этим канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия будет возвращать украинских беженцев призывного возраста, чтобы они «помогали своей стране», вступая в ВСУ. По его словам, Берлин будет работать вместе с Киевом над ограничением числа призывников, укрывающихся от мобилизации в ФРГ.