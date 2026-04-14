14 апреля 2026 в 13:57

Мерц сообщил плохие новости призывникам с Украины

Мерц: ФРГ будет содействовать возвращению мужчин призывного возраста на Украину

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Andreas Gora/IMAGO/Global Look Press
Германия намерена содействовать возвращению на Украину мужчин призывного возраста, получивших убежище в стране, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Берлине. По его словам, Берлин будет работать с Киевом над ограничением числа украинских мужчин, ищущих убежище, сообщает «Страна.ua».

Мы будем тесно сотрудничать в вопросах, касающихся граждан Украины, которые нашли убежище в нашей стране, и облегчим им возвращение домой. Мы будем работать с Украиной над тем, чтобы ограничить число украинских мужчин, ищущих здесь убежище, поскольку важно, чтобы эти мужчины были там и помогали своей стране, — сказал канцлер Германии.

Ранее Мерц объявил о планах по масштабному возвращению сирийских беженцев. По его словам, в течение ближайших трех лет около 80% из почти миллиона сирийцев, проживающих в ФРГ, должны вернуться на родину для участия в ее восстановлении. Мерц отметил, что те, кто хорошо интегрировался в немецкое общество, смогут остаться в стране.

Европа
Германия
Украина
Фридрих Мерц
