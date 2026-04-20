Диетолог ответила, кому стоит избегать употребления чеснока

Чеснок противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, рассказала «Вечерней Москве» врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Она отметила, что этот продукт лучше полностью исключить из рациона.

Я советую есть не более одного зубчика чеснока в сыром виде в день. Тем не менее некоторым людям стоит вообще отказаться от данного продукта. Например, тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Эфирные масла оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки кишечника и могут вызвать обострение, — объяснила Соломатина.

Диетолог подчеркнула, что норма потребления чеснока индивидуальна. По ее словам, такой продукт будет полезен пациентам с атеросклерозом, так как чеснок помогает разжижать кровь.

