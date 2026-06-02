Этот соус из копченой паприки сломал мой шашлычный стереотип — теперь я мажу им все

Этот соус из копченой паприки сломал мой шашлычный стереотип — теперь я мажу им все

Однажды я попробовал этот соус с креветками и понял: половина успеха блюда — в правильном дипе. Этот копченый майонез — именно тот случай.

Ингредиенты

Майонез — 200 г, копченая паприка — 1 ст. л., кайенский перец — 0,5 ч. л., лаймовый сок — 1 ст. л., чеснок (порошок) — 0,5 ч. л., сахар — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала я просто смешиваю в миске майонез, копченую паприку и кайенский перец — база готова за минуту. Тем временем выдавливаю сок лайма и добавляю его туда же, чтобы разбить жирность. Самое сложное — это не переборщить с остротой, поэтому кайенский перец сыплю по чуть-чуть, пробуя на кончике языка.

В конце кидаю щепотку сахара для баланса и чесночный порошок для глубины. Мешаю до однородности — и все, соус можно подавать сразу к горячему мясу или креветкам.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Казалось бы, я просто смешал майонез с копченой паприкой, выдавил лайм и добавил щепотку кайенского перца — и вжух! Текстура получилась нежной, а запах дымка на кухне стоял такой, будто я только что с мангала. Главное открытие: этот соус не просто приправа, а самостоятельный герой. Рекомендую мазать им горячие креветки — вкус взрывается сразу.