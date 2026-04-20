20 апреля 2026 в 10:42

«Это безумие»: на Западе забили тревогу после встречи Зеленского и Мерца

Политик Дагделен: итоги встречи Зеленского и Мерца могут обернуться катастрофой

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц Владимир Зеленский и Фридрих Мерц Фото: Zhang Haofu/XinHua/Global Look Press
Итоги переговоров канцлера Германии Фридриха Мерца с президентом Украины Владимиром Зеленским могут привести к катастрофическим последствиям, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен в соцсети X. Политик резко раскритиковала курс немецкого правительства, усмотрев в нем опасное сходство с политическими подходами, приведшими к мировым войнам XX века.

Риск скатиться к апокалипсису, фактически объявив войну ядерной державе, проистекает из менталитета, который фатально напоминает политику времен двух мировых войн. Это безумие может увлечь нас всех в бездну, — написала она.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель и лидер «Союза Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт призвали Германию немедленно прекратить финансовую и военную помощь Украине. Это заявление последовало после публикации материалов журналистского расследования, в которых утверждается о причастности Киева к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
