20 апреля 2026 в 10:37

«Хочет воевать — пусть воюет»: Лукашенко дал совет США касательно Израиля

Лукашенко: США не стоит идти на поводу у Израиля в конфликте с Ираном

Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT заявил, что США не следует идти на поводу у Израиля в конфликте с Ираном. По его словам, американскому руководству необходимо успокоиться и найти возможность договориться, чтобы урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке.

Не надо идти на поводу у Израиля. Израиль хочет воевать — пусть воюет, — подчеркнул белорусский лидер.

Также он раскритиковал президента США Дональда Трампа, отметил, что он «не руководит министерством войны, а идет им на уступки». По мнению Лукашенко, собственные ощущения «иногда могут не туда завести».

До этого Трамп заявил о возможном полном уничтожении энергетической инфраструктуры и мостов на территории Ирана. Он подчеркнул, что подобные меры могут быть реализованы в случае отказа Тегерана от соглашения с Вашингтоном.

Ранее удар по американским военным кораблям был нанесен беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Ирана. Атака стала ответом на захват судна, принадлежащего Исламской Республике. Перехваченный американскими военными корабль следовал маршрутом из КНР в Оманский залив.

