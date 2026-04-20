20 апреля 2026 в 10:45

В Киеве увеличилось число жертв стрельбы на Голосеевском проспекте

Кличко: число жертв стрельбы в Киеве возросло до семи

Число жертв стрельбы на Голосеевском проспекте в Киеве возросло до семи, заявил в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко. По его словам, один из раненых находился в больнице в крайне тяжелом состоянии и в результате скончался, медики не смогли его спасти.

В больнице скончался мужчина, раненный стрелком в Голосеевском районе. <...> Врачи боролись за его жизнь, но спасти его, к сожалению, не удалось. <…> Уже семеро погибших, — подчеркнул Кличко.

Он уточнил, что на данный момент в больницах остаются семеро раненых, в том числе ребенок. Из взрослых четверо находятся в реанимации, еще двое — в отделении политравмы, резюмировал мэр.

Ранее стало известно, что 57-летний Дмитрий Васильченков, устроивший стрельбу на Голосеевском проспекте в Киеве, был насильно призван в армию всего за несколько дней до инцидента. Сбежав из воинской части с карабином Kel-Tec SUB2000, мужчина открыл беспорядочный огонь по случайным прохожим, ранил ребенка и забаррикадировался с заложниками в местном супермаркете.

