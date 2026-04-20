Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 09:59

В Госдуме оценили идею наделить управляющие компании полномочиями силовиков

Депутат Миронов назвал опасной идею наделить УК полномочиями силовиков

Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Инициатива наделить управляющие компании полномочиями силовиков чревата последствиями, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, некоторые УК открыто конфликтуют с жильцами.

У меня вопрос к авторам идеи [наделить управляющие компании полномочиями силовиков]: вы представляете себе последствия? Вы предлагаете наделить полномочиями правоохранительных органов даже не просто людей с улицы, а коммерческие компании, которые зачастую открыто конфликтуют с жильцами. Вы хотите дать УК право автоматом открывать административные дела против любого неугодного жильца, например против того, кто чаще пишет жалобы. Достаточно будет поставить у двери его квартиры мешок мусора, сделать пару фото и отправить в МЧС, — сказал Миронов.

По его словам, «Справедливая Россия» не поддержит данный законопроект. Депутат также добавил, что считает непонятным такое стремление «всех наказать».

Самое главное, чего я не понимаю: откуда столько презрения к людям и желание всех наказать? Если вам так не нравятся детские коляски и велосипеды на лестничной клетке, может, проще разрешить жильцам организовать места их хранения так, чтобы это было по правилам, например построить навес у подъезда? — подытожил Миронов.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что размещение сушилок и других конструкций на фасадах жилых многоэтажных домов может привести к штрафу и требованию об их демонтаже. По его словам, самовольная установка подобных конструкций может быть квалифицирована как нарушение правил пользования жилым помещением.

Власть
Россия
Госдума
депутаты
ЖКХ
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп раскрыл, как объяснял папе римскому необходимость бомбить Иран
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.