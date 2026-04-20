В Госдуме оценили идею наделить управляющие компании полномочиями силовиков

Инициатива наделить управляющие компании полномочиями силовиков чревата последствиями, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, некоторые УК открыто конфликтуют с жильцами.

У меня вопрос к авторам идеи [наделить управляющие компании полномочиями силовиков]: вы представляете себе последствия? Вы предлагаете наделить полномочиями правоохранительных органов даже не просто людей с улицы, а коммерческие компании, которые зачастую открыто конфликтуют с жильцами. Вы хотите дать УК право автоматом открывать административные дела против любого неугодного жильца, например против того, кто чаще пишет жалобы. Достаточно будет поставить у двери его квартиры мешок мусора, сделать пару фото и отправить в МЧС, — сказал Миронов.

По его словам, «Справедливая Россия» не поддержит данный законопроект. Депутат также добавил, что считает непонятным такое стремление «всех наказать».

Самое главное, чего я не понимаю: откуда столько презрения к людям и желание всех наказать? Если вам так не нравятся детские коляски и велосипеды на лестничной клетке, может, проще разрешить жильцам организовать места их хранения так, чтобы это было по правилам, например построить навес у подъезда? — подытожил Миронов.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что размещение сушилок и других конструкций на фасадах жилых многоэтажных домов может привести к штрафу и требованию об их демонтаже. По его словам, самовольная установка подобных конструкций может быть квалифицирована как нарушение правил пользования жилым помещением.