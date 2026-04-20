Житель Латвии Александр Бангер, уставший от русофобских настроений на родине, тайком покинул свой дом и отправился в Россию, сообщает KP.RU. По словам мужчины, как только они вместе с матерью оказались на территории РФ, то поняли, что теперь они дома.

Русский язык изживался всеми способами, а в августе 2022 года латвийские власти снесли памятник освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. <...> Это для многих из нас стало последней каплей, — рассказал иностранец.

С оформлением документов Бангеру помогла уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками Елена Полонская. Теперь мужчина живет в глубинке под Псковом. Он отметил, что там собралось целое «иностранное лобби», в том числе канадцы, финны и немцы.

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила примерно 600 заявлений от граждан России и Украины, выразивших желание переселиться в РФ. Причиной, по данным омбудсмена, служат политические гонения со стороны украинских властей.