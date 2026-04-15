В России зафиксировали падение цен на социально значимые продукты

Цены на социально значимые продукты в РФ в марте упали на 9,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщила ТАСС Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). Речь идет о 16 из 25 категорий таких товаров.

В АКОРТ рассказали, что в России подешевели рис, картофель, поваренная соль, пшеничная мука. Кроме того, упали цены на сахар-песок, куриные яйца и молоко. При этом наценка крупных магазинов на такие категории товаров в марте уменьшилась до 1,6%.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что глобальный рост цен на энергоносители не отразится на российских продуктовых полках. По его словам, влияние касается в первую очередь экспорта и индекса цен производителей.

До этого председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов отметил, что наценка на товары первой необходимости не должна превышать 10%. Он отметил, что сейчас стоимость продуктов растет быстрее инфляции.