15 апреля 2026 в 17:13

В России зафиксировали падение цен на социально значимые продукты

Цены на социально значимые продукты в РФ в марте упали на 9,1%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Цены на социально значимые продукты в РФ в марте упали на 9,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщила ТАСС Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). Речь идет о 16 из 25 категорий таких товаров.

Минимальные цены на социально значимые продовольственные товары в крупных торговых сетях в марте снизились на 9,1%, — говорится в сообщении.

В АКОРТ рассказали, что в России подешевели рис, картофель, поваренная соль, пшеничная мука. Кроме того, упали цены на сахар-песок, куриные яйца и молоко. При этом наценка крупных магазинов на такие категории товаров в марте уменьшилась до 1,6%.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что глобальный рост цен на энергоносители не отразится на российских продуктовых полках. По его словам, влияние касается в первую очередь экспорта и индекса цен производителей.

До этого председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов отметил, что наценка на товары первой необходимости не должна превышать 10%. Он отметил, что сейчас стоимость продуктов растет быстрее инфляции.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд арестовал активы основателя «Русагро» Мошковича на 6,7 млрд рублей
Вменяемый Спесивцев: дочь жертвы маньяка отсудила у него миллион
Авиакомпания заплатила за смерть кошки в самолете
В Сети появилось видеообращение Чекалина, снятое до оглашения его приговора
Звезду телесериала «Солдаты» внесли в базу «Миротворца»
Государство задолжало украинцам более 13,8 млрд рублей
Суд вынес приговор экс-главе Wikimart
Пользователи пожаловались на сбой экосистемы Rockstar Games
Военэксперт объяснил необходимость для Запада создать новый военный блок
Москвич умер после удара по голове
Число жертв стрельбы в школе на юго-востоке Турции возросло
На Западе раскрыли, сколько заработали нефтяные гиганты на войне в Иране
Аллергикам дали советы, как легко пережить период цветения деревьев
Россиянина арестовали за приколы в маске черта на Пасху
В одном из городов Подмосковья отменят аренду электросамокатов
Прокуратура нацелилась на элитное имущество экс-главы таможни Подмосковья
Моргенштерн убедил суд одной страны отменить 10-летний запрет на въезд
В Кузбассе местный житель разгромил дом соседки молотком
На Госуслугах запустили раздел для поступления в суворовские училища
Марафонец решил пробежать в память о погибшем при забеге друге и тоже умер
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
