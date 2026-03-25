В Госдуме предложили ограничить наценку на некоторые товары Депутат Миронов: наценка на товары первой необходимости не должна превышать 10%

Наценка на товары первой необходимости не должна превышать 10%, рассказал Lenta.ru председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что сейчас стоимость продуктов растет быстрее инфляции.

В этой ситуации государство должно вмешаться и предотвратить необоснованный рост цен, но полномочий нет даже у правительства. Принятие законопроекта создаст постоянный правовой механизм для сдерживания розничных цен на продукты питания, снижения рисков необоснованного завышения торговых наценок и повышения доступности продовольственных товаров для граждан с низкими доходами, — рассказал Миронов.

Депутат подчеркнул, что еще одним пунктом законопроекта станет поддержка местных производителей. По его словам, торговые сети должны предоставлять не менее 10% товаров местных переработчиков сельхозпродукции.

Ранее Миронов предложил ограничить наценки на овощи и создать новый контрольный орган — Госкомцен. Он заявил, что ситуация с резким подорожанием огурцов этой зимой является ярким примером неэффективности существующего подхода.