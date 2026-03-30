Раскрыто, как скачок цен на энергоносители коснется продуктов в России

Глобальный рост цен на энергоносители не отразится на российских продуктовых полках, заявил Первому каналу министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, влияние касается в первую очередь экспорта и индекса цен производителей.

Глава Минэкономразвития добавил, что внутри страны цены на продукты останутся стабильными. Российские потребители не почувствуют влияния мирового роста стоимости энергоносителей, заверил он.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев предположил, что рынок энергоносителей на фоне блокировки Ормузского пролива стоит на пороге серьезного ралли. По его мнению, цены на газ удвоятся, а стоимость барреля нефти достигнет $100.

До этого эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что мировые биржевые цены на газ могут вырасти примерно в 1,5 раза и превысить $600 (46 тыс. рублей) за тысячу кубометров. Он пояснил, что привести к этому может эскалация геополитической напряженности вокруг Ирана.