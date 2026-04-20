Бывший министр отделался арестом на трое суток по делу о наркотиках

Бывший министр отделался арестом на трое суток по делу о наркотиках Экс-министр в Удмуртии Юдин отделался арестом на трое суток по делу о наркотиках

Бывший министр сельского хозяйства Удмуртии Михаил Юдин получил три дня административного ареста по делу о хранении наркотиков и еще двое суток за отказ от медицинского освидетельствования, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики. 14 апреля на дороге в Завьяловском районе полицейские остановили его автомобиль Belgee и обнаружили вещество растительного происхождения — каннабис.

Юдин признал вину и раскаялся в содеянном. Судья также обязал бывшего министра пройти диагностику и при необходимости лечение от наркомании или медицинскую реабилитацию.

Ранее в Якутии местный депутат подрался на дискотеке в Доме духовности. По данным прокуратуры, он оторвал доску от дверного косяка и ударил односельчанина по голове.

Кроме того, вице-премьер правительства Забайкальского края Алексей Гончаров, курировавший сферу ЖКХ, покинул свой пост после смертельного ДТП. Политик подтвердил в беседе с журналистами, что решение об увольнении уже согласовано с губернатором региона Александром Осиповым.

