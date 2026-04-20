Почти тысячу человек эвакуировали из школы в Ростове-на-Дону

Из школы в Ростове-на-Дону эвакуировали 950 человек из-за пожара

В Ростове-на-Дону эвакуировали 950 человек из школы из-за пожара, сообщила РБК пресс-служба регионального управления МЧС РФ. Огонь вспыхнул в учебном классе, спасатели оперативно ликвидировали возгорание. В тушении пожара участвовали 18 человек от РСЧС и девять специалистов от МЧС.

Пожар ликвидирован в 08:31 на площади 10 кв. м, полная ликвидация — в 08:36, эвакуированы 950 человек, — говорится в сообщении.

Ранее педагоги эвакуировали детей из школы в Чите после сообщения о бомбе, которая оказалась муляжом. Подозрительное устройство с имитатором детонации и установленным на час таймером нашли на одном из этажей школы № 40. После завершения тщательного обследования помещений школьникам разрешили вернуться внутрь, чтобы забрать свои вещи из гардероба.

До этого в вузах Стерлитамака в Башкирии приостановили занятия из-за угрозы атаки украинских БПЛА. Студентов эвакуировали в коридоры. Информация о возможных разрушениях или пострадавших не поступала. В одном из местных вузов учащихся вывели из аудиторий. По громкоговорителю объявили о действующей террористической угрозе и высокой вероятности атаки БПЛА.