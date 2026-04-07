07 апреля 2026 в 11:00

Салат «Петрович» с чесночным соусом на сметане: готовлю по любому поводу — съедается подчистую

Фото: D-NEWS.ru
Салат «Петрович» — это сытное, нежное и очень вкусное слоеное блюдо, которое украсит любой праздничный и просто обеденный стол и будет съедено подчистую.

Сочетание отварной курицы, соленых огурцов, моркови и яиц, объединенных пикантным соусом из сметаны, горчицы и чеснока, создает удивительную гармонию вкусов.

Для приготовления понадобится: 300 г вареного куриного филе, 3 яйца, 2 моркови, 2 маринованных огурца, 150 г твердого сыра, 4 ст. л. сметаны, 1 ч. л. горчицы, 2 зубчика чеснока, соль, перец.

Рецепт: яйца отварите, отделите белки от желтков. Белки натрите на крупной терке. Морковь отварите и натрите на крупной терке. Огурцы нарежьте мелкими кубиками. Курицу нарежьте мелкими кубиками. Для соуса смешайте размятые вилкой желтки, сметану, горчицу, измельченный чеснок, соль и перец до однородности.

Выкладывайте слои, промазывая каждый соусом: курица, белки, огурцы, морковь. Верхний слой щедро посыпьте тертым сыром. Уберите салат в холодильник на 2–3 часа для пропитки.

Ранее стало известно, как приготовить быстрый салат на каждый день: грудка, огурцы и блинчик.

Проверено редакцией
Читайте также
Драчена, о которой молчали бабушки: деревенский рецепт, от которого невозможно оторваться
Общество
Драчена, о которой молчали бабушки: деревенский рецепт, от которого невозможно оторваться
Этот кекс помог мне найти жену — теперь готовлю постоянно! Настоящее вишнево-шоколадное чудо
Общество
Этот кекс помог мне найти жену — теперь готовлю постоянно! Настоящее вишнево-шоколадное чудо
Стало известно, кто из артистов выступит в первой волне на VK Fest
Общество
Стало известно, кто из артистов выступит в первой волне на VK Fest
Россиянам рассказали, чем вдохновляются современные автопроизводители
Общество
Россиянам рассказали, чем вдохновляются современные автопроизводители
Ореховый рай: 3 рецепта пасхальных куличей — от классики до диетических
Семья и жизнь
Ореховый рай: 3 рецепта пасхальных куличей — от классики до диетических
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

