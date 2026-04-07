Салат «Петрович» с чесночным соусом на сметане: готовлю по любому поводу — съедается подчистую

Салат «Петрович» — это сытное, нежное и очень вкусное слоеное блюдо, которое украсит любой праздничный и просто обеденный стол и будет съедено подчистую.

Сочетание отварной курицы, соленых огурцов, моркови и яиц, объединенных пикантным соусом из сметаны, горчицы и чеснока, создает удивительную гармонию вкусов.

Для приготовления понадобится: 300 г вареного куриного филе, 3 яйца, 2 моркови, 2 маринованных огурца, 150 г твердого сыра, 4 ст. л. сметаны, 1 ч. л. горчицы, 2 зубчика чеснока, соль, перец.

Рецепт: яйца отварите, отделите белки от желтков. Белки натрите на крупной терке. Морковь отварите и натрите на крупной терке. Огурцы нарежьте мелкими кубиками. Курицу нарежьте мелкими кубиками. Для соуса смешайте размятые вилкой желтки, сметану, горчицу, измельченный чеснок, соль и перец до однородности.

Выкладывайте слои, промазывая каждый соусом: курица, белки, огурцы, морковь. Верхний слой щедро посыпьте тертым сыром. Уберите салат в холодильник на 2–3 часа для пропитки.

