Жарить можно через 10 минут: три быстрых маринада куриной грудки — будет мягкой

Три быстрых маринада для куриной грудки — ваше секретное оружие для приготовления сочного и мягкого мяса. В любом из маринадов достаточно подержать курицу всего 10 минут, затем обжарить на сковороде или запечь.

Первый вариант — медово-горчичный: смешайте 2 ст. л. меда, 1 ст. л. горчицы, 2 ст. л. соевого соуса и 1 зубчик чеснока. Этот маринад дает карамельную корочку и сладко-пикантный вкус.

Второй — лимонно-чесночный: смешайте сок половины лимона, 2 ст. л. оливкового масла, 2 зубчика чеснока, соль, перец и розмарин. Он придает мясу свежесть и легкую кислинку, идеально для жарки на гриле.

Третий — кефирно-пряный: смешайте 100 мл кефира, 1 ч. л. паприки, 1 ч. л. куркумы, 1 зубчик чеснока и соль. Кефир делает грудку невероятно нежной и сочной.

