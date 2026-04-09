Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 18:33

Жарить можно через 10 минут: три быстрых маринада куриной грудки — будет мягкой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Три быстрых маринада для куриной грудки — ваше секретное оружие для приготовления сочного и мягкого мяса. В любом из маринадов достаточно подержать курицу всего 10 минут, затем обжарить на сковороде или запечь.

Первый вариант — медово-горчичный: смешайте 2 ст. л. меда, 1 ст. л. горчицы, 2 ст. л. соевого соуса и 1 зубчик чеснока. Этот маринад дает карамельную корочку и сладко-пикантный вкус.

Второй — лимонно-чесночный: смешайте сок половины лимона, 2 ст. л. оливкового масла, 2 зубчика чеснока, соль, перец и розмарин. Он придает мясу свежесть и легкую кислинку, идеально для жарки на гриле.

Третий — кефирно-пряный: смешайте 100 мл кефира, 1 ч. л. паприки, 1 ч. л. куркумы, 1 зубчик чеснока и соль. Кефир делает грудку невероятно нежной и сочной.

Проверено редакцией
курица
рецепты
маринады
ужины
Дарья Иванова
Самое популярное
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу-бизнес

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.