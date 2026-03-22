Из свинины и картошки всегда готовлю мясо по-капитански — вкуснее, чем по-французски: без майонеза

Из свинины и картошки всегда готовлю мясо по-капитански — вкуснее, чем по-французски: без майонеза

Из свинины и картошки всегда готовлю мясо по-капитански. Это вкуснее, чем по-французски и запекается без майонеза под нежнейшим соусом бешамель. В составе самые простые продукты.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 500 г свинины (шея или карбонад), 4-5 картофелин, 2 луковицы, 2 помидора, соль, перец, растительное масло. Для соуса бешамель: 50 г сливочного масла, 2 ст. л. муки, 500 мл молока, соль, перец.

Как приготовить

Свинину нарежьте кубиками, посолите, поперчите. Картофель отварите в мундире до полуготовности, остудите, очистите и нарежьте кружочками. Лук нарежьте полукольцами, помидоры — кружочками. Для соуса растопите масло, добавьте муку, обжарьте минуту, затем тонкой струйкой влейте молоко, постоянно помешивая, до загустения. Добавьте соль, перец. В форму для запекания выложите мясо, сверху лук и помидоры, затем кружочки картофеля. Залейте все соусом бешамель. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 40–45 минут до румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить мясные палочки вместо котлет.