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07 июня 2026 в 11:34

Первый раз я вялил утку почти наугад — и результат взорвал мозг. Теперь это мой коронный рецепт

Фото: D-NEWS.ru
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Утка вялится почти двое суток, но поверьте: вы не пожалеете ни минуты. Это как сделать деликатес своими руками.

Ингредиенты

Утка — 1 шт., соль — 500 г, сахар — 100 г, специи по вкусу.

Как готовлю

Сначала натираю утку смесью соли, сахара и любимых специй — тут не жалейте, это база вкуса. Убираю в холодильник на 20–30 часов, переворачиваю пару раз, чтобы масса распределилась равномерно. Потом тщательно смываю всю соль, обсушиваю бумажными полотенцами и подвешиваю в прохладном проветриваемом месте на 36–48 часов, пока не станет плотной и ароматной. Подаю тонкими ломтиками — мясо нежное, солоноватое, с легкой пикантностью. Идеально к пиву или на бутерброды.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Друзья сначала крутили пальцем у виска, но когда я достал готовую утку, запах сбил их с ног. Текстура — как у лучшего прошутто, только утиная.

Мое главное открытие: специи лучше брать крупного помола, они не перебивают вкус мяса, а деликатно его оттеняют. Хранить советую в пергаменте в холодильнике — неделю стоит как миленькая.

Проверено редакцией
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