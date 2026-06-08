Смешиваю яйцо с молоком и мукой — панирую «Золотые розочки»: простой и вкусный ужин из цветной капусты

Беру цветную капусту, пару яиц, молоко и муку — и жарю хрустящие соцветия прямо на сковороде. Получается обалденная вкуснятина: золотистая корочка, нежная, слегка хрустящая, а внутри — мягкая, сочная капуста, которая тает во рту. Даже дети, которые обычно не едят овощи, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 600 г цветной капусты, 2 яйца, 4 ст. ложки молока, 2 ст. ложки муки, соль по вкусу, растительное масло для жарки. Капусту разберите на небольшие соцветия. Опустите их в кипящую подсоленную воду и варите 5–7 минут до полуготовности. Откиньте на дуршлаг, остудите. В миске взбейте яйца с солью, добавьте молоко и муку, размешайте до однородности — кляр готов. Обмакните каждое соцветие в кляр, чтобы он покрыл капусту полностью. Выложите на разогретую сковороду с маслом. Обжаривайте с обеих сторон до румяной корочки по 2–3 минуты. Подавайте сразу горячими с чесночным соусом или сметаной. Эта закуска выручает, когда нужно быстро и вкусно накормить семью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот рецепт цветной капусты в кляре. Даже те, кто не любит вареную капусту, уплетали хрустящие соцветия. Кстати, вместо молока можно взять минеральную воду — кляр станет еще воздушнее. Находка, а не рецепт!