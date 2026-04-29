Шашлык будет с богатым послевкусием: рецепт маринада с уксусом для сочного и ароматного мяса

Маринад для шашлыка из свинины с луком, уксусом и специями — это классика, которая гарантирует нежное, сочное и ароматное мясо с легкой пикантной кислинкой и богатым послевкусием.

Уксус размягчает волокна, делая даже самую жесткую свинину мягкой, и придает шашлыку тот самый узнаваемый вкус. Но важно не переборщить, чтобы не перебить вкус мяса.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 кг свиной шеи, 3-4 крупные луковицы, 100 мл воды, 50 мл уксуса (9%), 1 ст. л. соли, 1 ч. л. черного перца, 1 ст. л. сахара (по желанию), лавровый лист, душистый перец горошком.

Рецепты: свинину нарежьте кусками 4–5 см. Лук нарежьте полукольцами. В большой миске смешайте мясо, лук, соль, перец, сахар, лавровый лист и душистый перец. В отдельной посуде смешайте воду и уксус. Залейте мясо, хорошо перемешайте, слегка помните лук, чтобы он пустил сок. Накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 2–3 часа (или в холодильнике на 6–8 часов). Жарьте на мангале до румяной корочки.

