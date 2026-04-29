Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 22:46

Шашлык будет с богатым послевкусием: рецепт маринада с уксусом для сочного и ароматного мяса

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Маринад для шашлыка из свинины с луком, уксусом и специями — это классика, которая гарантирует нежное, сочное и ароматное мясо с легкой пикантной кислинкой и богатым послевкусием.

Уксус размягчает волокна, делая даже самую жесткую свинину мягкой, и придает шашлыку тот самый узнаваемый вкус. Но важно не переборщить, чтобы не перебить вкус мяса.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 кг свиной шеи, 3-4 крупные луковицы, 100 мл воды, 50 мл уксуса (9%), 1 ст. л. соли, 1 ч. л. черного перца, 1 ст. л. сахара (по желанию), лавровый лист, душистый перец горошком.

Рецепты: свинину нарежьте кусками 4–5 см. Лук нарежьте полукольцами. В большой миске смешайте мясо, лук, соль, перец, сахар, лавровый лист и душистый перец. В отдельной посуде смешайте воду и уксус. Залейте мясо, хорошо перемешайте, слегка помните лук, чтобы он пустил сок. Накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 2–3 часа (или в холодильнике на 6–8 часов). Жарьте на мангале до румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить стейки из свиной шеи в духовке.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
маринады
шашлыки
Дарья Иванова
Д. Иванова
Шашлык будет с богатым послевкусием: рецепт маринада с уксусом для сочного и ароматного мяса Маринад для шашлыка из свинины с луком, уксусом и специями — это классика, которая гарантирует нежное, сочное и ароматное мясо с легкой пикантной кислинкой и богатым послевкусием.
1,5 кг свиной шеи
3-4 крупные луковицы
100 мл воды
50 мл уксуса (9%)
1 ст. л. соли
1 ч. л. черного перца
1 ст. л. сахара (по желанию)
лавровый лист, душистый перец горошком
Свинину нарежьте кусками 4-5 см. Лук нарежьте полукольцами. В большой миске смешайте мясо, лук, соль, перец, сахар, лавровый лист и душистый перец. В отдельной посуде смешайте воду и уксус.
Залейте мясо, хорошо перемешайте, слегка помните лук, чтобы он пустил сок. Накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 2-3 часа (или в холодильнике на 6-8 часов).
Жарьте на мангале до румяной корочки.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасаемся от простатита: элементарные, но работающие советы врачей
Блестящие пиджаки, прически, пластика: как менялся образ Киркорова — фото
Пугачева, развод, пластика: как Киркоров изменился за 41 год на сцене
Очевидцы сообщили, что над Липецком прогремела серия мощных взрывов
Один человек ранен при атаке ВСУ на Волгоградскую область
Авианосец США «Джеральд Форд» покинет Ближний Восток
В Госдуме оценили разговор Путина и Трампа
Путин обсудил с Кадыровым ликвидацию последствий наводнений в регионе
Трое мужчин пострадали при ударах беспилотников в Белгородской области
Захарова рассказала, какие последствия ждут мир из-за развития ИИ на Западе
Путин высказался о выборах лидера в Чечне
Экс-тренер «Спартака» оценил прогресс Сафонова во Франции
Путин указал, с какого региона россиянам нужно брать пример по рождаемости
«Истинное удовольствие»: Мамаев о матче ПСЖ — «Бавария»
Путин заявил об участии более 71 тыс. чеченцев в СВО
Путин поблагодарил Кадырова и чеченцев за вклад в СВО
Венгрия и Еврокомиссия договорятся о получении средств ЕС
Цена на нефть Brent резко выросла впервые с 2022 года
Трамп предложил Путину сделать одно действие в отношении Украины
Медведев напомнил королям Европы афоризм «царствуют, но не правят»
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.