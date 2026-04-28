28 апреля 2026 в 22:05

Беру баночку засоленных помидоров и мариную шашлык: мясо нежное, а сока просто уйма

Маринованный шашлык с баночкой засоленных помидоров — это рецепт, который гарантирует нежное, сочное мясо, пропитанное пряным рассолом и ароматом томатов.

Свинина получается мягкой, с пикантной кислинкой и буквально тает во рту. Секрет в том, что рассол от помидоров размягчает волокна, а сам томат добавляет мясу сочность.

Для приготовления понадобится: 1,5 кг свиной шеи, 1 банка маринованных помидоров (вместе с рассолом, примерно 500-600 г), 2 крупные луковицы, соль, перец, паприка, лавровый лист.

Рецепт: свинину нарежьте кусками 4-5 см. Лук нарежьте полукольцами. В большой миске смешайте мясо, лук, помидоры (разомните их руками), рассол, соль, перец, паприку и лавровый лист. Хорошо помните руками, чтобы мясо пропиталось. Накройте миску пленкой «в контакт» (пленка должна касаться поверхности мяса). Сверху поставьте гнет (например, тарелку с грузом) и уберите в холодильник на 4-6 часов (или на ночь). Жарьте шашлык на мангале до румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить мясной рулет с овощами и чесночным соусом — альтернатива шаверме.

Читайте также
Мурашко озвучил интересную тенденцию среди российских отцов
Сын Захара Прилепина подписал контракт и отправился в зону СВО
Индейка по-французски — в сметане, с луком и сырной шапкой, готово за 30 минут, сочнее и нежнее курицы
Обваливаю кольца кальмара в муке — и на огонь, через 10 минут подаю нежных кальмаров в сметанном соусе
Забудьте про майонезные маринады, приготовьте шашлык на медовом: карамельная корочка и нежное мясо
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
КСИР уличили в полном присвоении власти в Иране
В МЧС озвучили оперативные данные о возможности утечек нефти в Туапсе
Два лыжника, фигурист и боец ММА попали в «расстрельный» список Украины
Силовики озвучили, что мог перевозить Зеленский на чартере в Эр-Рияд
«С чем вы сравниваете?»: известный блогер обратился к ругающим РФ людям
Житель Белгородской области погиб при атаках ВСУ
Генерал Лапин возвращается: зачем Герой России идет в Госдуму
ВСУ оборудовали братскую могилу для отказников прямо на полигоне
Путин назвал главную особенность российской экономики
«В третьем колене иногда»: Путин о неожиданном эффекте западных санкций
«Самым жестким образом»: Путин дал поручения перед выборами
«Пытаются помешать»: Путин высказался о выборах на Украине и в Донбассе
«Перезапустили»: PR-директор предрек новый виток конфликта Бони и Соловьева
«Отсюда и ставка на террор»: Путин указал на агонию ВСУ
Путин заявил, что удары по Туапсе грозят экологическими последствиями
Мурашко озвучил интересную тенденцию среди российских отцов
Политолог объяснил, каким путем Молдавия надеется попасть в ЕС
Аналитик озвучил необычную версию выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+
Сын Захара Прилепина подписал контракт и отправился в зону СВО
МИД ОАЭ прервал молчание после сообщений о выходе страны из ОПЕК и ОПЕК+
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

