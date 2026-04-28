Беру баночку засоленных помидоров и мариную шашлык: мясо нежное, а сока просто уйма

Маринованный шашлык с баночкой засоленных помидоров — это рецепт, который гарантирует нежное, сочное мясо, пропитанное пряным рассолом и ароматом томатов.

Свинина получается мягкой, с пикантной кислинкой и буквально тает во рту. Секрет в том, что рассол от помидоров размягчает волокна, а сам томат добавляет мясу сочность.

Для приготовления понадобится: 1,5 кг свиной шеи, 1 банка маринованных помидоров (вместе с рассолом, примерно 500-600 г), 2 крупные луковицы, соль, перец, паприка, лавровый лист.

Рецепт: свинину нарежьте кусками 4-5 см. Лук нарежьте полукольцами. В большой миске смешайте мясо, лук, помидоры (разомните их руками), рассол, соль, перец, паприку и лавровый лист. Хорошо помните руками, чтобы мясо пропиталось. Накройте миску пленкой «в контакт» (пленка должна касаться поверхности мяса). Сверху поставьте гнет (например, тарелку с грузом) и уберите в холодильник на 4-6 часов (или на ночь). Жарьте шашлык на мангале до румяной корочки.

