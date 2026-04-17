Вместо шавермы делаю мясной рулет с овощами и чесночным соусом: без муки и без теста

Мясной рулет вместо шавермы — это здоровая и сытная альтернатива уличному фастфуду без муки и теста. Получается сочно, ароматно и очень вкусно.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного фарша, небольшой кабачок, яйцо, соль, перец, паприка, сушеный чеснок. Для начинки: огурец, помидор, 100 г моркови по-корейски. Для соуса: 150 г сметаны, 2 зубчика чеснока, пучок зелени (укроп, петрушка).

Рецепт: кабачок натрите на мелкой терке, отожмите сок. Смешайте фарш с кабачком, яйцом и специями. Противень застелите пергаментом, выложите фарш в виде прямоугольного пласта толщиной 1-1,5 см. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 15–20 минут.

Огурец и помидор нарежьте соломкой. Для соуса смешайте сметану, выдавленный чеснок и рубленую зелень. На запеченный куриный пласт выложите огурец, помидор, морковь по-корейски, полейте соусом. Плотно сверните рулет с помощью пергамента, заверните концы, как у конфеты. Дайте постоять 10 минут, затем разрежьте пополам и подавайте.

