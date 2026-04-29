Секрет шефа: какую часть курицы брать на шашлык? 3 беспроигрышных рецепта

Думаете, что сочный шашлык может получиться только из свинины или говядины? Пришло время разрушить этот миф! Шашлык из курицы может быть сочным и ароматным, достаточно лишь выбрать подходящую часть тушки. Рассказываем, какие части курицы лучше для шашлыка, и делимся тремя рецептами шашлыка из курицы на любой вкус.

Какую часть курицы лучше брать для шашлыка: рейтинг сочности

Для идеального шашлыка важна не магия, а количество внутримышечного жира. Вот топ-3 лучших частей куриной тушки в порядке убывания:

Бедра (филе бедра без кости и кожи). Лучший выбор. Содержат 5–7% жира. Выдерживают даже 20-минутный маринад и не сохнут на углях. Голени (очищенные от кости). Чуть суше бедра, но при правильном маринаде дают хрустящую корочку. Идеальны для пикника на скорую руку. Крылья. Золотая середина. Кожица содержит жир, который плавится и увлажняет волокна изнутри. Единственный минус — мало мяса.

Чего брать не стоит: филе грудки (0,6–1% жира). Оно требует идеального контроля температуры (60–62 °C внутри) и моментального снятия с огня. Новичкам и даже тем, кто «набил руку» на приготовлении шашлыка, справиться с грудкой будет сложно.

Какую часть курицы лучше брать для шашлыка Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт куриных бедер в маринаде из лимона и розмарина

Самый надежный вариант. Если только учитесь готовить шашлык, этот рецепт станет для вас палочкой-выручалочкой. Мясо получается нежным даже на следующий день.

Ингредиенты:

филе куриного бедра (без кожи) — 1000 г;

лимон свежий (сок и цедра) — 100 г (1 средний лимон);

лук репчатый (белый или желтый) — 200 г;

масло оливковое — 30 г (2 ст. л.);

розмарин сушеный — 5 г (1 ч. л.);

соль, черный перец — по 8 г (по вкусу).

Приготовление:

Бедра нарежьте кубиками 4х4 см. Лук натрите на терке или измельчите в блендере в кашицу. Смешайте с соком лимона, цедрой, маслом и розмарином. Залейте мясо полученной смесью. Маринуйте при комнатной температуре 1 час (в холодильнике — до 3 часов). Соль и перец добавьте за 10 минут до жарки, иначе соль вытянет влагу. Жарьте на мангале 10–12 минут, переворачивая шампуры каждые 2 минуты.

Калорийность (на 100 г готового шашлыка): 154 ккал, белки — 18 г, жиры — 9 г, углеводы — 2 г.

Полезные свойства: высокое содержание витамина B6 (пиридоксин) — 25% от суточной нормы, необходим для метаболизма аминокислот; лимонная кислота улучшает усвоение железа из мяса.

Рецепт куриных бедер в маринаде из лимона и розмарина Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Сочные голени в кефирном маринаде

В кефире содержатся молочные кислоты, благодаря которым мясо размягчается и становится нежным. Так что кефирный маринад оказывается как нельзя кстати при приготовлении голеней.

Ингредиенты:

голени куриные (без кости, с кожей) — 1000 г;

кефир 2,5% жирности — 300 мл;

чеснок — 15 г (3–4 зубчика);

куркума молотая — 10 г (2 ч. л.);

паприка сладкая — 10 г;

соль, перец чили хлопья — по 5 г.

Приготовление:

Смешайте кефир, пропущенный через пресс чеснок, куркуму и паприку. Залейте голени кефирной массой. Маринуйте в холодильнике 2 часа (не дольше 4 часов, иначе кефир сделает мясо слишком рыхлым). Соль и чили добавьте перед жаркой. Готовьте 15 минут, часто переворачивая шампуры.

Калорийность (на 100 г): 168 ккал, белки — 16 г, жиры — 11 г, углеводы — 3 г.

Полезные свойства: куркумин (активное вещество куркумы) обладает противовоспалительным действием; кефирные бактерии частично расщепляют молочный сахар, что снижает газообразование.

Сочные голени в кефирном маринаде Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Пикантные крылья с соевым соусом и имбирем

Любители азиатской кухни полюбят пряные крылышки, замаринованные в соевом соусе. Тушка курицы покроется аппетитной корочкой и будет радовать глаза и вкусовые сосочки.

Ингредиенты:

куриные крылья — 1000 г;

соевый соус классический — 100 мл;

мед жидкий — 50 г;

имбирь свежий (корень, тертый) — 20 г;

масло кунжутное — 10 г (1 ч. л.);

перец черный свежемолотый — 3 г.

Пикантные крылья с соевым соусом и имбирем Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Приготовление:

Смешайте соевый соус, мед, имбирь и масло. Не солите. Залейте крылья получившейся смесью. Маринуйте 30 минут при комнатной температуре. Дольше не нужно — соевый соус проникает в мясо очень быстро. Жарьте на средних углях 18–20 минут. Мед начнет карамелизоваться — не допустите черного нагара, отодвиньте угли в сторону. Подавайте с зеленым луком.

Калорийность (на 100 г): 245 ккал, белки — 17 г, жиры — 16 г, углеводы — 9 г.

Полезные свойства: соевый соус содержит глутаминовую кислоту (естественный усилитель вкуса, снижает потребность в соли на 20%); имбирь стимулирует выработку пищеварительных ферментов.

Итак, мы выяснили, какую часть курицы лучше всего брать для шашлыка. Это голени, которые выдерживают перегрев, не становясь слишком жесткими. Используйте маринады без уксуса (кефир, лимон, соевый соус) и никогда не солите курицу заранее, только за 10 минут до жарки. Следуйте приведенным выше советам, и вас ждет сочное мясо, которое захочется готовить снова и снова!

Ранее мы поделились 5 рецептами салатов на ужин для похудения и жиросжигания.