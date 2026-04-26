Без соли и перца: смешиваю кефир, лимон и ложечку сахара — «королевский» маринад для шашлыка

«Королевский» маринад для шашлыка на кефире — это секрет сочного, нежного мяса с безупречной золотистой корочкой, без капли соли и перца.

Кефир размягчает волокна, карри придает мясу яркий цвет и аромат, а сахар и лимонный сок создают идеальный баланс сладости и кислинки. Мясо получается настолько вкусным, что не требует никаких дополнительных специй.

Для приготовления понадобится: 1,5 кг свинины (шея), 500 мл кефира, 1 ст. л. карри, 1 ст. л. сахара, сок 1 лимона. Свинину нарежьте кусками 4–5 см. В большой миске смешайте кефир, карри, сахар и лимонный сок. Залейте маринадом мясо, тщательно перемешайте. Накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 2–3 часа (или в холодильнике на 6–8 часов). Нанизывайте мясо на шампуры, стряхивая излишки маринада. Жарьте на углях до румяной корочки.

Следователи возбудили дело, связанное с деятельностью Артема Чекалина
«Было предчувствие»: погибший в Бурятии проводник не хотел идти в горы
Пирог со вкусом самсы из ленивого слоеного теста за 10 минут — сочный, слоистый, хрустящий
Пирог «Брусничный рассвет» — творожный чизкейк без выпечки с ягодной глазурью за 20 минут
Мариную мясо без экспериментов: лук и стакан минералки — идеальный дуэт для шашлыка
Д. Иванова
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

