Без соли и перца: смешиваю кефир, лимон и ложечку сахара — «королевский» маринад для шашлыка

«Королевский» маринад для шашлыка на кефире — это секрет сочного, нежного мяса с безупречной золотистой корочкой, без капли соли и перца.

Кефир размягчает волокна, карри придает мясу яркий цвет и аромат, а сахар и лимонный сок создают идеальный баланс сладости и кислинки. Мясо получается настолько вкусным, что не требует никаких дополнительных специй.

Для приготовления понадобится: 1,5 кг свинины (шея), 500 мл кефира, 1 ст. л. карри, 1 ст. л. сахара, сок 1 лимона. Свинину нарежьте кусками 4–5 см. В большой миске смешайте кефир, карри, сахар и лимонный сок. Залейте маринадом мясо, тщательно перемешайте. Накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 2–3 часа (или в холодильнике на 6–8 часов). Нанизывайте мясо на шампуры, стряхивая излишки маринада. Жарьте на углях до румяной корочки.

