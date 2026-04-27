27 апреля 2026 в 08:11

Шницель по-столичному — готовим хрустящую классику с царской историей

Устали от того, что панировка отваливается при жарке? Хлебная соломка, нарезанная особым способом, решает эту проблему раз и навсегда. Она прилипает к мясу идеально, создавая ту самую «ресторанную» хрустящую текстуру.

Что понадобится

Куриное филе (грудка) — 500–600 г, яйца — 2 шт., белый хлеб (батон или тостовый) без корочки — 6–8 ломтиков, растительное масло для жарки — 100–120 мл, соль — по вкусу, молотый черный перец — по вкусу, вода или молоко — 2 ст. л.

Как готовлю

Мякиш белого хлеба нарежьте соломкой длиной 1,5–2 см. Куриное филе разрежьте на пласты. Каждый пласт накройте пищевой пленкой и аккуратно отбейте. Посолите и поперчите мясо с обеих сторон.

Взбейте яйца с водой или молоком. Выложите часть хлебной соломки в один плотный слой. Каждый отбитый кусочек филе обмакните в яичную смесь, дайте стечь лишнему, а затем положите на слой соломки, слегка прижав.

На хорошо разогретой сковороде с достаточным количеством масла обжарьте шницели на среднем огне сначала с той стороны, где прилипла панировка, в течение 5–7 минут до золотистого хруста. Верхнюю сторону можно смазать оставшейся яичной смесью, выложить оставшуюся соломку и аккуратно прижать лопаткой.

Затем переверните и жарьте еще 5 минут до полной готовности. Готовые шницели выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла, и сразу подавайте с любимым гарниром.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
