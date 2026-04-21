Шампиньоны с сулугуни в сливках — нежнее, чем в ресторане, а готовлю за 20 минут: вкусно и просто

Беру шампиньоны, сулугуни и сливки — и за 20 минут готовлю закуску, которая получается нежной, ароматной и тающей во рту. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола или романтического ужина.

Получается обалденная вкуснятина: сочные шампиньоны в бархатистом сливочном соусе с чесночной ноткой, а сверху — тягучая сырная шапка из расплавленного сулугуни, которая делает каждый кусочек незабываемым.

Для приготовления вам понадобится: 500 г свежих шампиньонов, 200 г сыра сулугуни, 200 мл сливок 20%, 2 зубчика чеснока, пучок петрушки, соль и перец по вкусу, 2 столовые ложки растительного масла. Шампиньоны нарежьте пластинами, чеснок измельчите. На разогретой сковороде с маслом обжарьте грибы до золотистого цвета, добавьте чеснок, посолите, поперчите. Влейте сливки, тушите 5–7 минут до загустения. Сулугуни натрите на крупной терке.

Переложите грибы в форму для запекания, посыпьте сыром и отправьте в разогретую до 200 °С духовку на 5–7 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Готовое блюдо посыпьте рубленой петрушкой. Подавайте горячим с тостами или как самостоятельную закуску — это настоящий праздник вкуса.

