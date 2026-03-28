Вкусный салат с вареными окорочками и жареным луком — простой, но очень насыщенный по вкусу

Вкусный салат с вареными окорочками и жареным луком — простой, но очень насыщенный по вкусу

Получается сочный, ароматный салат с окорочками. Он с мягкой текстурой и приятной пикантной ноткой — простой, но очень вкусный вариант на каждый день и к празднику. За счет обжаренного лука и грибов он получается теплым по ощущениям, сытным и идеально подходит даже на праздничный стол.

Этот вариант хорош тем, что продукты самые обычные, а вкус получается яркий и «домашний» — такой салат быстро становится любимым.

Ингредиенты: куриные окорочка — 2–3 шт. (отварные), консервированные шампиньоны — 1 банка, репчатый лук — 3–4 шт., соленые огурцы — 3–4 шт., майонез — около 100 г, растительное масло — для жарки.

Приготовление: с окорочков снимите кожу, отделите мясо от костей и нарежьте небольшими кусочками. Огурцы нарежьте кружочками или полукружьями.

Шампиньоны откиньте на сито, дайте стечь жидкости и нарежьте. Лук измельчите и обжарьте на растительном масле до мягкости и легкой золотистости. Добавьте грибы и прогрейте все вместе несколько минут — вкус станет более насыщенным.

Соедините курицу, огурцы и теплую грибную смесь с луком. Добавьте майонез, перемешайте и дайте салату немного настояться.

Ранее мы делились рецептом легкого оливье для весны. Заправка из йогурта и желтка и копченая грудка — вкус обалденный.