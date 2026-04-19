Куриный пирог на кефире: заливное тесто и жареный лучок — просто и вкусно

Этот рецепт появился у меня в тот момент, когда совсем не хотелось возиться с тестом, а домашней выпечки хотелось очень. С тех пор кефир в холодильнике есть почти всегда — потому что такой пирог реально выручает. Минимум усилий, доступные продукты, а результат — мягкий, ароматный и очень сочный пирог.

Ингредиенты: кефир — 250 мл, куриное филе — 350 г, лук — 2 шт., мука — 180 г, яйцо — 1 шт., сода — щепотка, сливочное масло — 10 г, соль, перец, зелень — по вкусу.

Сначала делаю тесто: в кефир добавляю соду и даю немного постоять, чтобы появилась легкая реакция. Затем вмешиваю яйцо, соль, перец и муку — получается густое, но текучее тесто, похожее на сметану.

Отдельно готовлю начинку: курицу нарезаю небольшими кусочками и обжариваю вместе с луком до золотистости — именно этот шаг дает тот самый насыщенный аромат.

Форму смазываю сливочным маслом, выливаю часть теста, распределяю начинку с зеленью и сверху заливаю оставшимся тестом.

Ставлю в духовку при 180 градусах примерно на 40 минут.

