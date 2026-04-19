Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 08:03

Куриный пирог на кефире: заливное тесто и жареный лучок — просто и вкусно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот рецепт появился у меня в тот момент, когда совсем не хотелось возиться с тестом, а домашней выпечки хотелось очень. С тех пор кефир в холодильнике есть почти всегда — потому что такой пирог реально выручает. Минимум усилий, доступные продукты, а результат — мягкий, ароматный и очень сочный пирог.

Ингредиенты: кефир — 250 мл, куриное филе — 350 г, лук — 2 шт., мука — 180 г, яйцо — 1 шт., сода — щепотка, сливочное масло — 10 г, соль, перец, зелень — по вкусу.

Сначала делаю тесто: в кефир добавляю соду и даю немного постоять, чтобы появилась легкая реакция. Затем вмешиваю яйцо, соль, перец и муку — получается густое, но текучее тесто, похожее на сметану.

Отдельно готовлю начинку: курицу нарезаю небольшими кусочками и обжариваю вместе с луком до золотистости — именно этот шаг дает тот самый насыщенный аромат.

Форму смазываю сливочным маслом, выливаю часть теста, распределяю начинку с зеленью и сверху заливаю оставшимся тестом.

Ставлю в духовку при 180 градусах примерно на 40 минут.

Ранее мы делились рецептом грибной икры вкуснее магазинной. Такая, что не остановиться.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли, сколько силы ПВО сбили БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.