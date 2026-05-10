Готовьте свинину только так: 3 сочных рецепта шашлыков для мангала

Хотите, чтобы каждый кусочек свинины таял во рту, а друзья просили добавки? Специально для вас приводим 3 рецепта шашлыков из свинины, которым нет равных. Перечисленные маринады не только вкусные, но и полезные.

Классический шашлык из свинины с луком и черным перцем

Проверенная временем классика — шашлык из свинины с луком. Минимум ингредиентов гарантирует максимум вкуса. Достаточно лишь следовать простым правилам.

Ингредиенты на 1,2 кг мяса:

свинина (шея) — 1200 г;

лук репчатый — 500 г;

перец черный молотый — 5 г (1 ч. л. с горкой);

соль — 12 г (2 ч. л. без горки) — вводить непосредственно перед жаркой.

Приготовление:

Нарежьте шею кусками по 40–50 г (примерно 5×5 см). Лук нашинкуйте полукольцами толщиной 3-4 мм. Соедините мясо с луком и перцем, не солите. Оставьте под гнетом при 4–6 градусах на 8 часов. Перед нанизыванием на шампуры посолите, перемешайте. Жарьте 12–15 минут над углями без открытого огня, переворачивая каждые 2 минуты.

Калорийность на 100 г готового шашлыка: 245 ккал

(белки — 18 г; жиры — 17 г; углеводы — 3 г)

Полезные свойства: высокое содержание витамина PP способствует улучшению микроциркуляции крови; лук в маринаде дает кверцетин — природный антиоксидант, снижающий воспалительные процессы в сосудах.

Рецепт шашлыка из свинины с луком Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Быстрый шашлык из свинины с луком и киви

Если вам захочется придать мясу экзотическую нотку, возьмите спелый киви! Маленький зеленый фрукт не только размягчит свинину и сделает ее нежной, но и добавит в порцию ощутимую долю витамина С.

Ингредиенты на 1,2 кг мяса:

свинина (карбонад или лопатка) — 1200 г;

лук репчатый — 300 г;

киви — 100 г (1 спелый плод);

паприка сладкая молотая — 4 г;

соль — 12 г (перед жаркой).

Приготовление:

Мясо нарежьте кусками по 45 г. Лук измельчите в кашицу ножом (не используйте блендер, чтобы лук не дал горечь). Киви очистите и разомните вилкой до консистенции пюре. Соедините свинину, луковую массу и киви с паприкой, не солите. Оставьте при комнатной температуре на 2 часа. Держать мясо дольше не стоит — киви сделает мясо рыхлым. Посолите перед нанизыванием на шампуры. Жарьте 10–12 минут.

Калорийность на 100 г: 232 ккал

(белки — 19 г; жиры — 15 г; углеводы — 5 г)

Полезные свойства: природный витамин С в киви помогает усваивать железо из свинины — то, что надо для профилактики анемии.

Рецепт шашлыка из свинины с киви Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Сочный шашлык из свинины с луком и минеральной водой

Мечтаете о мясе, которое так и тает во рту? Шашлык из свинины с минералкой и луком — простой, но проверенный временем рецепт, который никогда не подводит.

Ингредиенты на 1,2 кг мяса:

свинина (шейная часть) — 1200 г;

лук репчатый — 400 г;

вода минеральная сильногазированная — 250 мл;

кориандр молотый — 3 г;

смесь перцев (горошек, свежемолотый) — 4 г;

соль — 12 г (перед жаркой).

Приготовление:

Нарежьте мясо кусками примерно по 50 г. Лук нашинкуйте крупными кольцами (толщина около 5 мм). В стеклянной или эмалированной посуде пересыпьте мясо луком, кориандром и перцем. Залейте минералкой, чтобы она полностью покрыла свинину. Накройте крышкой, уберите в холод (4–6 градусов) на 6 часов. Далее слейте воду, посолите мясо и нанижите на шампуры. Жарьте 14–16 минут до румяной корочки.

Калорийность на 100 г: 238 ккал

(белки — 17,5 г; жиры — 16 г; углеводы — 2 г)

Полезные свойства: пузырьки углекислого газа в минералке разрыхляют волокна без ферментов, сохраняя натуральный вкус мяса.

Какой бы рецепт шашлыков из свинины вы ни выбрали, правило одно: не солите мясо в маринаде — соль вытягивает влагу. В остальном позвольте себе эксперименты, и, быть может, вы создадите собственный идеальный рецепт.

