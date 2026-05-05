Сковороду в сторону: делаю жаркое из свинины по этому рецепту — мясо получается сочным, как из русской печи

Думаете, жаркое обязательно жарить на сковороде? Зря. Я отбиваю кусочки свинины, мариную их с розмарином и отправляю в духовку. Картофель с луком готовится рядом — мясо остается сочным, а гарнир — идеально пропеченным.

Что понадобится

Свинина (вырезка, корейка или окорок) — 500 г, картофель — 4-5 шт., лук репчатый — 2-3 шт., масло оливковое — 3 ст. л., масло сливочное — 1 ст. л., тимьян свежий — 2-3 веточки, розмарин свежий — 2-3 веточки, соль — 1 ч. л., перец черный молотый — 1/2 ч. л.

Как готовлю

Мясо нарезаю на порционные куски толщиной около 2 см и слегка отбиваю кухонным молотком для нежности. Веточки тимьяна и розмарина растираю пальцами, смешиваю с оливковым маслом, солью и перцем — этой пряной смесью натираю каждый кусок свинины и убираю в холодильник минимум на 30 минут.

Картофель мою и режу крупными дольками (пополам или на четвертинки), лук шинкую полукольцами. Смазываю форму для запекания сливочным маслом, выкладываю картофель с луком, слегка солю и отправляю в разогретую до 200 °C духовку на 25 минут.

Спустя это время достаю форму, сверху на картофель кладу замаринованные отбивные и запекаю еще 20 минут до появления золотистой корочки. Для яркости вкуса советую добавить к овощам сладкий перец, нарезанный крупно, — он подарит жаркому особый аромат и сочность.