На разогрев перед шашлыками: бутерброды на мангале — готовим из хлеба, бекона и сметаны с чесноком

Бутерброды на мангале с сыром, чесноком и беконом — это идеальная закуска для разогрева перед шашлыками, которую обожают и дети, и взрослые.

Хрустящий хлеб, расплавленный сыр, пикантный чеснок и ароматный бекон создают невероятное сочетание. Готовятся на решетке за 10 минут.

Для приготовления понадобится: 8–10 ломтиков хлеба, 200 г твердого сыра, 100 г сметаны, 3-4 зубчика чеснока, пучок зелени (укроп, петрушка), 200 г бекона (тонкими ломтиками).

Рецепт: сыр натрите на мелкой терке, смешайте со сметаной, выдавленным чесноком и рубленой зеленью. Намажьте каждый ломтик хлеба сырной смесью. Оберните каждый бутерброд полоской бекона, закрепив края.

Выложите на решетку. Жарьте на углях (не над открытым огнем) по 3–5 минут с каждой стороны до румяной хрустящей корочки.

