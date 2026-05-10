Стакан кефира, два яйца и какао — через 40 минут торт «Фантастика», выше и пышнее магазинного бисквита

Это гениально простой рецепт шоколадного торта для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не хочет возиться со сложными бисквитами и кремами. Никаких миксеров и водяных бань — просто смешал, вылил в форму и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: высокий, пышный влажный бисквит с насыщенным шоколадным вкусом и нежной, бархатистой текстурой. Кефир делает его мягким и воздушным, а какао придает глубину цвета и аромата.

Торт не требует прослойки кремом, но при желании его можно пропитать сгущенкой или вареньем. Он долго не черствеет и остается свежим несколько дней. Этот торт выручает, когда нужно быстро испечь что-то к чаю или на праздник, не тратя много продуктов и времени.

Готовится из доступных ингредиентов, а результат всегда радует. Для приготовления вам понадобится: 2 стакана муки (320 г), 1 стакан кефира (250 мл), 1 стакан сахара (200 г), 2 яйца, 3 ст. ложки какао-порошка, 1 ч. ложка соды, щепотка соли. В миске смешайте кефир, яйца, сахар и соль, взбейте венчиком до однородности. Добавьте соду и перемешайте — начнется реакция, масса увеличится. Всыпьте просеянную муку и какао, аккуратно перемешайте до однородности. Тесто должно получиться как густая сметана. Разогрейте духовку до 180 °C. Форму для выпечки (диаметром 20–22 см) смажьте маслом и присыпьте мукой или застелите пергаментом. Вылейте тесто в форму. Выпекайте 35–40 минут до сухой шпажки. Готовый торт остудите в форме 10 минут, затем переложите на решетку. При желании посыпьте сахарной пудрой или полейте глазурью.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.