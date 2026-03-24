Семья съедает у кулича только верхушку? Особая подача: полосатый кулич — от него не остается ни крошки

Семья съедает у кулича только верхушку? Особая подача: полосатый кулич — от него не остается ни крошки

Многим знакомо: кулич получается красивый, ароматный, а в итоге домашние съедают только сладкую верхушку. У меня было точно так же, пока я не начала подавать его как торт — и теперь его просят каждый год. Сначала пеку классический кулич, а потом превращаю его в «кули-торт» — мягкий, пропитанный и очень нежный.

Я просто нарезаю кулич кружками, как бисквит для торта. Каждый слой получается мягкий, ароматный и уже готов к «сборке».

Ингредиенты для кулича: молоко — 250 мл, сахар — 150 г, яйца — 3 шт., сливочное масло — 100 г, сухие дрожжи — 10 г, мука — 500–550 г, соль — щепотка, ванильный сахар — 1 ч. л., изюм — 100 г.

Приготовление: в теплом молоке растворите дрожжи и немного сахара, оставьте на 10–15 минут. Яйца взбейте с сахаром, добавьте мягкое масло, соль, ваниль. Влейте опару, затем постепенно вмешайте муку и замесите мягкое тесто. Оставьте в тепле до увеличения в объеме.

Добавьте изюм, разложите тесто по формам и дайте еще раз подойти. Выпекайте при 180°C около 30–40 минут до готовности. Остудите. Для крема: сливки 33–35% — 300 мл, сахарная пудра — 3–4 ст. л.

Сливки хорошо охладите и взбейте с пудрой до плотной, воздушной массы. Сборка: Остывший кулич нарежьте кружками, как коржи. Каждый слой промажьте сливками, собирая «торт». Сверху классическая помадка для куличей и посыпка.

