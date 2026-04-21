Легкий, яркий и с характером: салат с азиатской душой. Минимум ингредиентов, максимум вкуса и хруста

Что превращает набор продуктов в салат с азиатским характером? Все решает заправка. Всего пять компонентов — соевый соус, лайм, имбирь, масло и чили — создают тот самый узнаваемый, сбалансированный и аппетитный вкус, который отличает восточную кухню.

Что понадобится

Для салата: свиная вырезка — 300 г, салат латук — 1 кочан, ростки бобовые — 150 г, лук репчатый — 1 шт., перец болгарский — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, корень имбиря — 2 см, перец чили красный — 1 шт., кинза — 1 пучок, семена кунжута — 1 ст. л., масло растительное — 2 ст. л.

Для заправки: сок лайма — из 1 шт., цедра лайма — 1 ч. л., соевый соус — 3 ст. л., масло оливковое — 2 ст. л.

Как готовлю

Стручок чили очищаю от семян и мелко нарезаю. Семена кунжута обжариваю до легкого румянца. Свиную вырезку обсушиваю, нарезаю тонкими ломтиками, а затем соломкой.

Разогреваю в сковороде растительное масло и обжариваю свинину на сильном огне 6–7 минут до готовности, добавляю нарезанный чили и кунжут, готовлю еще 2 минуты, снимаю с огня и даю остыть.

Смешиваю в чашке свежевыжатый сок лайма, его цедру, соевый соус и оливковое масло. Лук, чеснок и имбирь очищаю: лук нарезаю, чеснок и имбирь рублю. Болгарский перец очищаю от семян и нарезаю соломкой. Латук рву руками на средние кусочки, кинзу грубо нарезаю.

Ростки бобовые перебираю и промываю. В большой салатнице соединяю все подготовленные овощи, зелень, остывшую свинину с кунжутом и поливаю заправкой. Аккуратно, но тщательно перемешиваю и сразу подаю к столу.