Шампиньоны по-тайски: почему аэрогриль справляется с этим лучше духовки

Что можно приготовить в аэрогриле: простой рецепт закуски из шампиньонов

Когда хозяйки задумываются о том, что можно приготовить в аэрогриле, обычно в голову приходят стандартные овощи или курица. Но настоящая магия этого прибора раскрывается в закусках. В отличие от громоздкой духовки, аэрогриль за счет мощного обдува создает эффект «фри» без масла, а грибы остаются сочными внутри, получая аппетитную румяную шапочку сверху. Предлагаем забыть о привычном сочетании с чесноком и майонезом — добавим нотку экзотики, которая сделает блюдо хитом любого стола.

Секрет этого рецепта — неожиданный ингредиент в начинке. Вместо привычного плавленого сыра или майонеза мы используем творожный сыр с маринованным имбирем (гари). Это придает блюду пикантную кисло-сладкую ноту и легкую остроту, идеально оттеняя насыщенный вкус грибов.

Ингредиенты (на 8 крупных шампиньонов):

шампиньоны крупные (8 шт., около 400 г);

творожный сыр (120 г);

маринованный имбирь (гари) (30 г, мелко рубленный);

твердый сыр (пармезан или российский, 50 г);

соевый соус (1 ч. л.);

свежемолотый перец и паприка — по вкусу;

зелень петрушки для подачи.

Приготовление:

Аккуратно вынимаем ножки у шампиньонов, формируя «чашечки». Ножки мелко рубим. Смешиваем творожный сыр, рубленый имбирь, измельченные ножки грибов, соевый соус и специи. Это наша «изюминка» — редкое сочетание, которое обычно не встретишь в типичных рецептах. Наполняем шляпки полученной массой, щедро посыпаем тертым твердым сыром. Выкладываем закуску на среднюю решетку аэрогриля. Если вы все еще сомневаетесь, что можно приготовить в аэрогриле быстро и без хлопот, этот вариант вас убедит: готовим при температуре 200 градусов и средней скорости вентилятора ровно 12–15 минут. Крышку прибора не открываем до финального сигнала, чтобы горячий воздух равномерно закарамелизировал сырную шапочку.

Готовые грибы не растекаются, как в духовке, а держат форму благодаря точечному воздействию конвекции. Подавать их лучше сразу, пока сыр тянется, посыпав свежей петрушкой.

Идеальная закуска готова. Такой подход доказывает, что даже привычные продукты могут заиграть новыми красками, если использовать технику с умом и добавить чуть больше кулинарной смелости.

Калорийность на 100 г: 142 ккал.

БЖУ: 8,5/10,2/3,4.

Ранее мы делились с вами рецептом самого вкусного салат «Цезарь» с обжаренными креветками.