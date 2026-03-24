Шампиньоны по-тайски: почему аэрогриль справляется с этим лучше духовки

Что можно приготовить в аэрогриле: простой рецепт закуски из шампиньонов Что можно приготовить в аэрогриле: простой рецепт закуски из шампиньонов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда хозяйки задумываются о том, что можно приготовить в аэрогриле, обычно в голову приходят стандартные овощи или курица. Но настоящая магия этого прибора раскрывается в закусках. В отличие от громоздкой духовки, аэрогриль за счет мощного обдува создает эффект «фри» без масла, а грибы остаются сочными внутри, получая аппетитную румяную шапочку сверху. Предлагаем забыть о привычном сочетании с чесноком и майонезом — добавим нотку экзотики, которая сделает блюдо хитом любого стола.

Секрет этого рецепта — неожиданный ингредиент в начинке. Вместо привычного плавленого сыра или майонеза мы используем творожный сыр с маринованным имбирем (гари). Это придает блюду пикантную кисло-сладкую ноту и легкую остроту, идеально оттеняя насыщенный вкус грибов.

Ингредиенты (на 8 крупных шампиньонов):

  • шампиньоны крупные (8 шт., около 400 г);

  • творожный сыр (120 г);

  • маринованный имбирь (гари) (30 г, мелко рубленный);

  • твердый сыр (пармезан или российский, 50 г);

  • соевый соус (1 ч. л.);

  • свежемолотый перец и паприка — по вкусу;

  • зелень петрушки для подачи.

Приготовление:

  1. Аккуратно вынимаем ножки у шампиньонов, формируя «чашечки». Ножки мелко рубим.

  2. Смешиваем творожный сыр, рубленый имбирь, измельченные ножки грибов, соевый соус и специи. Это наша «изюминка» — редкое сочетание, которое обычно не встретишь в типичных рецептах.

  3. Наполняем шляпки полученной массой, щедро посыпаем тертым твердым сыром.

  4. Выкладываем закуску на среднюю решетку аэрогриля. Если вы все еще сомневаетесь, что можно приготовить в аэрогриле быстро и без хлопот, этот вариант вас убедит: готовим при температуре 200 градусов и средней скорости вентилятора ровно 12–15 минут. Крышку прибора не открываем до финального сигнала, чтобы горячий воздух равномерно закарамелизировал сырную шапочку.

Готовые грибы не растекаются, как в духовке, а держат форму благодаря точечному воздействию конвекции. Подавать их лучше сразу, пока сыр тянется, посыпав свежей петрушкой.

Идеальная закуска готова. Такой подход доказывает, что даже привычные продукты могут заиграть новыми красками, если использовать технику с умом и добавить чуть больше кулинарной смелости.

  • Калорийность на 100 г: 142 ккал.

  • БЖУ: 8,5/10,2/3,4.

Ранее мы делились с вами рецептом самого вкусного салат «Цезарь» с обжаренными креветками.

Читайте также
Привез этот рецепт супа из Белоруссии — семья забыла про борщи! Готовлю с бархатистым бульоном и грибочками
Общество
Привез этот рецепт супа из Белоруссии — семья забыла про борщи! Готовлю с бархатистым бульоном и грибочками
Постный плов с грибами и овощами — ароматный, сытный. Понравится и тем, кто не постится
Общество
Постный плов с грибами и овощами — ароматный, сытный. Понравится и тем, кто не постится
Шампиньоны по-корейски: чесночная вкуснятина, которую можно есть даже в Великий пост
Общество
Шампиньоны по-корейски: чесночная вкуснятина, которую можно есть даже в Великий пост
ПП-рецепт: аэрогриль готовит за вас (и получается очень вкусно!)
Семья и жизнь
ПП-рецепт: аэрогриль готовит за вас (и получается очень вкусно!)
Самое сочное блюдо: что можно приготовить в аэрогриле
Семья и жизнь
Самое сочное блюдо: что можно приготовить в аэрогриле
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

