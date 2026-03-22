Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 11:30

Почему этот «Цезарь» с креветками едят даже те, кто не любит морепродукты

Подписывайтесь на нас в MAX

Есть блюда, которые знают все, но мало кто готовит по-настоящему вкусно. Классический «Цезарь» — один из них. Стоит добавить обжаренные креветки и каплю лимонного сока прямо в соус — и перед вами самый вкусный салат с креветками, который только можно представить на домашнем столе.

Для приготовления понадобятся: крупные тигровые креветки (300 г), листья романо (1 кочан), пармезан тертый (50 г), чеснок (2 зубчика), желток яичный сырой (1 шт.), горчица дижонская (1 ч.л.), анчоусы в масле (3 шт.), оливковое масло (80 мл), лимонный сок (1 ч.л. — в соус), вустерский соус (несколько капель), сухарики из белого хлеба (80 г), соль и перец по вкусу.

Креветки обжаривают на сильном огне с чесноком — буквально по 1,5 минуты с каждой стороны, чтобы осталась сочность внутри. Соус взбивают из желтка, горчицы, анчоусов и вустерского соуса, затем тонкой струйкой вводят оливковое масло. Финальный штрих — капля лимонного сока в уже готовый соус: именно она раскрывает вкус морепродуктов и придает заправке легкую морскую нотку. Листья романо рвут руками, добавляют сухарики, пармезан, укладывают теплые креветки и поливают соусом.

Самый вкусный салат с креветками получается именно тогда, когда креветки подают теплыми на холодных листьях — контраст температур делает каждый укус выразительным. Попробуйте приготовить хотя бы раз — и классический «Цезарь» без морепродуктов покажется уже неполным.

  • Калорийность на 100 г: 165 ккал.

  • БЖУ: 12,2/10,8/5,1.

Ранее мы делились с вами рецептом быстрых роллов из омлета.

салаты
рецепты
простые рецепты
креветки
гости
обеды
Валентина Еремеева
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.