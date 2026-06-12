Имбирь, чили и лайм: этот салат с грибами и лапшой — чистый взрыв вкуса на тарелке

Имбирь, чили и лайм: этот салат с грибами и лапшой — чистый взрыв вкуса на тарелке

Этот салат с грибами и лапшой спасает, когда хочется чего-то яркого, но лень стоять у плиты.

Ингредиенты

Фунчоза — 100 г, шпинат — 1 пучок, перец сладкий зеленый — 1 шт., перец сладкий красный — 1 шт., рукола — 1 пучок, шампиньоны свежие — 100 г, кешью необжаренные — 50 г, лук зеленый — 4 шт., кинза — 10 г, соевый соус — 3 ст. л., растительное масло рафинированное — 3 ст. л., имбирь — 30 г, лайм — 1 шт., сахар-песок — 1 ч. л., перец чили — 1 шт., масло кунжутное — 1 ст. л., перец черный молотый — по вкусу, соль — 3 г.

Как готовлю

Сначала делаю заправку: рублю имбирь и чили, смешиваю с соевым соусом, соком лайма, сахаром, кунжутным и растительным маслом, даю настояться 10 минут. Пока заправка отдыхает, заливаю стеклянную лапшу кипятком на 5 минут, сливаю и промываю холодной водой.

Тем временем режу сладкий перец тонкими полосками, а шампиньоны — ломтиками, орехи кешью слегка обжариваю на сухой сковороде и рублю. В большой миске смешиваю лапшу, перец, грибы, орехи, рваный шпинат, руколу и зеленый лук. Заливаю все заправкой, перемешиваю — и готово. Никакой варки, только свежесть и хруст.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я боялся сырых шампиньонов, но нарезал их тонкими слайсами, и они превратились в нежнейшую, сочную основу. А стеклянная лапша, впитав заправку с имбирем и чили, стала настоящим вкусовым взрывом.