Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 июня 2026 в 10:11

Имбирь, чили и лайм: этот салат с грибами и лапшой — чистый взрыв вкуса на тарелке

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот салат с грибами и лапшой спасает, когда хочется чего-то яркого, но лень стоять у плиты.

Ингредиенты

Фунчоза — 100 г, шпинат — 1 пучок, перец сладкий зеленый — 1 шт., перец сладкий красный — 1 шт., рукола — 1 пучок, шампиньоны свежие — 100 г, кешью необжаренные — 50 г, лук зеленый — 4 шт., кинза — 10 г, соевый соус — 3 ст. л., растительное масло рафинированное — 3 ст. л., имбирь — 30 г, лайм — 1 шт., сахар-песок — 1 ч. л., перец чили — 1 шт., масло кунжутное — 1 ст. л., перец черный молотый — по вкусу, соль — 3 г.

Как готовлю

Сначала делаю заправку: рублю имбирь и чили, смешиваю с соевым соусом, соком лайма, сахаром, кунжутным и растительным маслом, даю настояться 10 минут. Пока заправка отдыхает, заливаю стеклянную лапшу кипятком на 5 минут, сливаю и промываю холодной водой.

Тем временем режу сладкий перец тонкими полосками, а шампиньоны — ломтиками, орехи кешью слегка обжариваю на сухой сковороде и рублю. В большой миске смешиваю лапшу, перец, грибы, орехи, рваный шпинат, руколу и зеленый лук. Заливаю все заправкой, перемешиваю — и готово. Никакой варки, только свежесть и хруст.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я боялся сырых шампиньонов, но нарезал их тонкими слайсами, и они превратились в нежнейшую, сочную основу. А стеклянная лапша, впитав заправку с имбирем и чили, стала настоящим вкусовым взрывом.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
салаты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На границе с Эстонией образовалась очередь желающих попасть в Россию
Подземные толчки магнитудой 4.4 сотрясли российский регион
Рыбак загадочно исчез недалеко от места пропажи семьи Усольцевых
Раскрыты подробности мирного меморандума Ирана и США
Наступление ВС РФ на Запорожье 12 июня: последние новости, Малая Токмачка
ВС России не оставили шансов бронетехнике ВСУ
Российские БПЛА разнесли важные для ВСУ объекты
«Отлетаешь на полметра». Ветеран СВО Притыко — о БПЛА и тоске по фронту
Удары по Украине сегодня, 12 июня: какие цели ВСУ поражены, последствия
Силы ПВО отразили массированную атаку на российский город
«Особенно важно сейчас»: Матвиенко напомнила об уникальной способности РФ
Патриарх Кирилл назвал Россию примером подлинного суверенитета
Женщина жестоко убила своих детей спортивным инвентарем
Названа причина эвакуации Пентагона
Назван неочевидный повод для слухов о третьем президентском сроке Трампа
Стало известно, каких специалистов работодатели в России искали весной
Силовиков стянули к зданию ЦИК после судьбоносных выборов в Армении
В России завершают работу над новой вакциной от пневмококка
Наступление ВС РФ на Харьков 12 июня: последние новости, дела в Купянске
В европейской стране заведут уголовное дело после инцидента с БПЛА ВСУ
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.