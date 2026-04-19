19 апреля 2026 в 12:05

Куриные котлеты «Гремолата» с лимонной цедрой — аромат как в ресторане, а готовятся просто

Иногда обычные котлеты надоедают и хочется чего-то поинтереснее, но без сложных продуктов. Этот вариант с гремолатой — настоящая находка: яркий аромат лимона, чеснока и зелени полностью меняет вкус привычной курицы. А копченая грудинка добавляет сочность и легкую «дымную» нотку.

Ингредиенты

Куриное филе — 1,3 кг, копченая грудинка — 80 г, петрушка — 70 г, чеснок — 35 г, цедра лимона — 40 г, хлеб — 120 г, молоко — 180 мл, яйцо — 1 шт., соль и черный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Приготовление

Куриное филе вместе с копченой грудинкой прокручивают через мясорубку с крупной решеткой — за счет этого текстура остается сочной. Петрушку мелко рубят, чеснок и цедру лимона нарезают очень мелко, чтобы аромат распределился равномерно. Хлеб замачивают в молоке, затем тоже измельчают и добавляют к фаршу вместе с яйцом.

Все хорошо вымешивают, чтобы масса стала плотной и однородной, и дают постоять в холодильнике около 30 минут. После этого формируют аккуратные котлеты и обжаривают на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Ольга Шмырева
