Пирог-гармошка на решетке: без формы, без противня, а хрустит со всех сторон. Пышнее обычных пирогов

Беру слоеное тесто, варенье и крахмал и за 20 минут пеку пирог-гармошку прямо на решетке духовки, без формы и противня. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития, когда хочется сладкого, а возиться с тестом нет ни сил, ни желания.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящее слоистое тесто с румяной корочкой со всех сторон, а внутри — густая ароматная начинка из варенья с корицей, которая не вытекает и не делает низ пирога сырым.

Для приготовления вам понадобится: 800 г готового слоеного теста, 500 г густого варенья, 30 г крахмала (лучше кукурузного), 100 г жирной сметаны, 5 г корицы. Варенье смешайте с крахмалом до однородности. Тесто слегка раскатайте, выложите один пласт на решетку духовки, слегка вдавливая в промежутки, чтобы получилась гармошка. Смажьте сметаной, выложите начинку, посыпьте корицей.

Накройте вторым пластом теста, прижмите края. Выпекайте при 190 °С 20 минут до золотистого цвета. Готовый пирог достаньте, остудите и подавайте — он хрустит и тает во рту.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Тарт с необычной начинкой: три рецепта пирога, которые удивят гостей
Семья и жизнь
Тарт с необычной начинкой: три рецепта пирога, которые удивят гостей
Лимонник: три простых и вкусных рецепта пирога с фото
Семья и жизнь
Лимонник: три простых и вкусных рецепта пирога с фото
Нежнее облака: 3 рецепта булочек на любой вкус для идеального утра
Семья и жизнь
Нежнее облака: 3 рецепта булочек на любой вкус для идеального утра
Шампиньоны с сулугуни в сливках — нежнее, чем в ресторане, а готовлю за 20 минут: вкусно и просто
Общество
Шампиньоны с сулугуни в сливках — нежнее, чем в ресторане, а готовлю за 20 минут: вкусно и просто
Салатная капуста по-немецки: хрустит как чипсы, а хранится месяц. Вкусно к мясу и картошечке
Общество
Салатная капуста по-немецки: хрустит как чипсы, а хранится месяц. Вкусно к мясу и картошечке
Мария Левицкая
М. Левицкая
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

