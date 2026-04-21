Натирать ничего не надо: овсянка, яйцо, молоко — и на сковороду. Завтрак для занятых

Беру овсянку, яйцо и молоко — за 3 минуты жарю овсяноблин, который получается нежным, сытным и таким вкусным, что бутерброды отдыхают. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака, когда хочется сытости без лишних хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: румяный, мягкий блин из овсяных хлопьев, а внутри — сладкий банан и кремовая арахисовая паста, которые делают каждый кусочек тающим во рту и заряжают энергией на 4 часа.

Для приготовления вам понадобится: 55 г овсяных хлопьев (геркулес), 40 мл молока, 1 яйцо, 30 г арахисовой пасты, 1 банан. Овсянку смешайте с молоком и яйцом, дайте постоять 1 минуту. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, вылейте смесь, жарьте на среднем огне 2–3 минуты до золотистого цвета, затем переверните и жарьте еще 1 минуту.

Готовый овсяноблин смажьте арахисовой пастой, сверху выложите нарезанный банан, сверните пополам или рулетом. Подавайте сразу — этот завтрак насытит до обеда.

