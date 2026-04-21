Салатная капуста по-немецки: хрустит как чипсы, а хранится месяц. Вкусно к мясу и картошечке

Беру капусту, лук и болгарский перец — заливаю кипящим маринадом с уксусом и горчицей, и через сутки получаю закуску, которая исчезает быстрее, чем я успеваю ее достать. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для пикника, шашлыка или как хрустящее дополнение к обеду.

Получается обалденная вкуснятина: капуста остается хрустящей, пропитанной пряным маринадом с нотками горчицы и сладкого перца, а лук придает пикантность.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 кг белокочанной капусты, 2 луковицы, 1 болгарский перец, 1 столовая ложка русской горчицы. Для маринада: 50 г сахара, 1 столовая ложка соли, 60 мл уксуса 9%, 100 мл растительного масла, черный перец по вкусу. Капусту тонко нашинкуйте, лук и перец нарежьте кубиками, перемешайте. В сотейнике смешайте сахар, соль, уксус, масло и перец, доведите до кипения.

Кипящим маринадом залейте овощи, добавьте горчицу, хорошо перемешайте. Накройте крышкой и оставьте в прохладном месте на сутки. Затем переложите в банки или контейнеры и уберите в холодильник. Эта капуста хранится до месяца, но обычно ее хватает на пару дней — настолько она вкусная.

Пирожки-рулетики с капустой: вместо обычной лепки верчу трубочки и обжариваю — интересный и вкусный рецепт домашней выпечки
Когда драники надоели, беру пекинку и пеку гору вкуснятины — оладьи просто загляденье. Со сметаной — и больше ничего не надо
Пирог-гармошка на решётке: без формы, без противня, а хрустит со всех сторон. Пышнее обычных пирогов
Натирать ничего не надо: овсянка, яйцо, молоко — и на сковороду. Завтрак для занятых
На заправках в европейской стране пропало топливо
Мария Левицкая
М. Левицкая
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

