Лимонник: три простых и вкусных рецепта пирога с фото

Лимонник: три простых и вкусных рецепта пирога с фото

Кисло-сладкий вкус лимонника бодрит, освежает и заставляет возвращаться за добавкой. Мы выбрали три самых удачных рецепта этого пирога. Вы узнаете, как приготовить классический лимонник на песочном тесте с нежной заливкой, воздушный бисквитный лимонник с лимонным курдом и творожный лимонник с меренгой. Каждый из них достоин стать вашим коронным десертом.

Классический лимонник на песочном тесте с заливкой

Этот пирог состоит из хрустящей песочной основы и ароматной лимонной начинки, которая застывает, как нежный пудинг. Для теста смешайте 200 г муки, 100 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками, 50 г сахарной пудры и желток. Руками быстро разотрите в крошку и соберите в ком. Заверните в пленку, уберите в холодильник на 30 минут.

Для начинки выжмите сок из 3 лимонов, вам понадобится 150 мл. Снимите цедру с 2 лимонов. В кастрюле смешайте 3 яйца, 150 г сахара, цедру и сок, добавьте 50 г сливочного масла. Поставьте на медленный огонь и варите, постоянно помешивая, пока масса не загустеет, но не кипятите. Раскатайте тесто, выложите в форму, сформируйте бортики. Налейте лимонную начинку. Выпекайте при 180 градусах 25 минут. Остудите, посыпьте сахарной пудрой.

Калорийность на 100 г — 310 ккал.

Бисквитный лимонник с лимонным курдом

Этот пирог легкий, влажный, с ярким цитрусовым вкусом. Для бисквита взбейте 3 яйца с 100 г сахара до пышной светлой массы. Добавьте цедру 2 лимонов, 100 мл растительного масла и 100 мл лимонного сока. Перемешайте. Просейте 200 г муки с 1 чайной ложкой разрыхлителя, вмешайте в жидкую смесь. Вылейте тесто в форму.

Выпекайте при 170 градусах 35 минут. Пока бисквит остывает, приготовьте лимонный курд. Смешайте в кастрюле сок 2 лимонов, цедру лимона, 3 желтка, 50 г сахара и 50 г сливочного масла. Варите на медленном огне до загустения. Охладите. Срежьте с остывшего бисквита верхушку, выньте часть мякоти, заполните углубление курдом, накройте срезанной крышкой. Посыпьте сахарной пудрой.

Калорийность на 100 г — 290 ккал.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Творожный лимонник с меренгой

Этот пирог похож на лимонный чизкейк, но без выпечки на водяной бане. Для основы смешайте 150 г песочного печенья, измельченного в крошку, и 70 г растопленного сливочного масла. Утрамбуйте в форму, уберите в холодильник. Для начинки взбейте 500 г жирного творога, 100 г сахарной пудры, сок и цедру 2 лимонов, 3 желтка. Отдельно взбейте 3 белка с 50 г сахара до устойчивых пиков. Аккуратно вмешайте белки в творожную массу. Выложите на основу, разровняйте.

Выпекайте при 160 градусах 40 минут. Остудите в форме, затем уберите в холодильник на 4 часа. Перед подачей можно украсить взбитыми сливками или меренгой, запеченной горелкой.

Калорийность на 100 г — 230 ккал.

Полезные советы для идеального лимонника

Для любого лимонного пирога выбирайте лимоны с тонкой кожурой — они сочнее.

Перед тем как снимать цедру, ошпарьте фрукты кипятком и обсушите.

Трите только желтый слой, белая часть даст горечь.

Сок отжимайте через сито, чтобы косточки не попали.

Если начинка получилась слишком кислой, добавьте немного меда или сахарной пудры.

Песочное тесто не месите долго, иначе оно станет жестким.

Творожный пирог лучше резать полностью остывшим, иначе он крошится.

Храните лимонник в холодильнике, но перед подачей дайте постоять при комнатной температуре 15 минут.

