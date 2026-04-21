Лимонник: три простых и вкусных рецепта пирога с фото

Кисло-сладкий вкус лимонника бодрит, освежает и заставляет возвращаться за добавкой. Мы выбрали три самых удачных рецепта этого пирога. Вы узнаете, как приготовить классический лимонник на песочном тесте с нежной заливкой, воздушный бисквитный лимонник с лимонным курдом и творожный лимонник с меренгой. Каждый из них достоин стать вашим коронным десертом.

Классический лимонник на песочном тесте с заливкой

Этот пирог состоит из хрустящей песочной основы и ароматной лимонной начинки, которая застывает, как нежный пудинг. Для теста смешайте 200 г муки, 100 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками, 50 г сахарной пудры и желток. Руками быстро разотрите в крошку и соберите в ком. Заверните в пленку, уберите в холодильник на 30 минут.

Для начинки выжмите сок из 3 лимонов, вам понадобится 150 мл. Снимите цедру с 2 лимонов. В кастрюле смешайте 3 яйца, 150 г сахара, цедру и сок, добавьте 50 г сливочного масла. Поставьте на медленный огонь и варите, постоянно помешивая, пока масса не загустеет, но не кипятите. Раскатайте тесто, выложите в форму, сформируйте бортики. Налейте лимонную начинку. Выпекайте при 180 градусах 25 минут. Остудите, посыпьте сахарной пудрой.

  • Калорийность на 100 г — 310 ккал.

Бисквитный лимонник с лимонным курдом

Этот пирог легкий, влажный, с ярким цитрусовым вкусом. Для бисквита взбейте 3 яйца с 100 г сахара до пышной светлой массы. Добавьте цедру 2 лимонов, 100 мл растительного масла и 100 мл лимонного сока. Перемешайте. Просейте 200 г муки с 1 чайной ложкой разрыхлителя, вмешайте в жидкую смесь. Вылейте тесто в форму.

Выпекайте при 170 градусах 35 минут. Пока бисквит остывает, приготовьте лимонный курд. Смешайте в кастрюле сок 2 лимонов, цедру лимона, 3 желтка, 50 г сахара и 50 г сливочного масла. Варите на медленном огне до загустения. Охладите. Срежьте с остывшего бисквита верхушку, выньте часть мякоти, заполните углубление курдом, накройте срезанной крышкой. Посыпьте сахарной пудрой.

  • Калорийность на 100 г — 290 ккал.

Творожный лимонник с меренгой

Этот пирог похож на лимонный чизкейк, но без выпечки на водяной бане. Для основы смешайте 150 г песочного печенья, измельченного в крошку, и 70 г растопленного сливочного масла. Утрамбуйте в форму, уберите в холодильник. Для начинки взбейте 500 г жирного творога, 100 г сахарной пудры, сок и цедру 2 лимонов, 3 желтка. Отдельно взбейте 3 белка с 50 г сахара до устойчивых пиков. Аккуратно вмешайте белки в творожную массу. Выложите на основу, разровняйте.

Выпекайте при 160 градусах 40 минут. Остудите в форме, затем уберите в холодильник на 4 часа. Перед подачей можно украсить взбитыми сливками или меренгой, запеченной горелкой.

  • Калорийность на 100 г — 230 ккал.

Полезные советы для идеального лимонника

Для любого лимонного пирога выбирайте лимоны с тонкой кожурой — они сочнее.

  • Перед тем как снимать цедру, ошпарьте фрукты кипятком и обсушите.

  • Трите только желтый слой, белая часть даст горечь.

  • Сок отжимайте через сито, чтобы косточки не попали.

  • Если начинка получилась слишком кислой, добавьте немного меда или сахарной пудры.

  • Песочное тесто не месите долго, иначе оно станет жестким.

  • Творожный пирог лучше резать полностью остывшим, иначе он крошится.

Храните лимонник в холодильнике, но перед подачей дайте постоять при комнатной температуре 15 минут.

Оксана Головина
