Лимонник на сметанном тесте дополнит любое чаепитие: простой и ароматный пирог за 40 минут

Лимонник на сметанном тесте дополнит чаепитие: простой и ароматный пирог. Это гениально простой рецепт лимонного пирога для тех, кто любит цитрусовую выпечку с кислинкой, но не хочет возиться со сложными бисквитами. Никакого отделения белков — просто смешал, вылил в форму и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: пышный влажный пирог с хрустящей золотистой корочкой и невероятно нежной маслянистой текстурой, которая буквально тает во рту. Лимонная цедра и сок придают десерту яркий свежий аромат и приятную кислинку, которая прекрасно балансирует со сладостью теста.

Пирог получается очень сочным и ароматным, он долго не черствеет и хорош и на второй день. Такой лимонник идеален к утреннему кофе, вечернему чаю или как десерт для неожиданных гостей. Готовится из доступных продуктов, а результат удивляет всегда.

Для приготовления вам понадобится: 200 г сметаны (20% жирности), 200 г муки, 150 г сахара, 3 яйца, 100 г сливочного масла (размягченного), лимон (цедра и сок), 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка ванилина и соли. Разогрейте духовку до 180 °C. Форму (диаметром 20–22 см) смажьте маслом или застелите пергаментом. В миске взбейте размягченное масло с сахаром до пышности. Добавьте яйца по одному, взбивая после каждого.

Добавьте сметану, перемешайте. С лимона снимите цедру, выжмите сок. Добавьте цедру, сок, ванилин и соль. Всыпьте муку с разрыхлителем, аккуратно перемешайте. Выложите тесто в форму, разровняйте. Выпекайте 35–40 минут до золотистой корочки и сухой шпажки. Дайте пирогу остыть в форме 10 минут, затем переложите на решетку. При желании посыпьте сахарной пудрой.

