День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 12:42

Такой пирог прекрасен и горячим, и даже через пару дней — готовлю из творога и шпината без мороки с тестом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Песочное тесто на кипятке долго остается мягким. На второй день пирог такой же, как из духовки. Хранить лучше в закрытом контейнере. Идеальный вариант для занятых, кто любит домашнюю выпечку, но не готов печь каждый день.

Что понадобится

250 г муки, 100 г сливочного масла, 3 ст. л. растительного масла, 100 мл кипятка, 1 ч. л. соли. 400 г творога, 2 яйца, 50 г изюма, 200 г шпината, 1 пучок зеленого лука, 1 пучок укропа, 0,5 ч. л. мускатного ореха, черный перец по вкусу.

Как я готовлю

Масло нарезаю кубиками, заливаю кипятком, добавляю соль, растительное масло и муку. Замешиваю мягкое тесто, не вымешивая до гладкости. Раскатываю на пергаменте, перекладываю в форму 26 см, формирую бортики. Убираю в холодильник на 30 минут.

Изюм замачиваю в кипятке. Шпинат, лук и укроп обжариваю до увядания, отжимаю, рублю. Творог смешиваю с изюмом, специями, яйцами, солью и зеленью.

Тесто накалываю вилкой, выпекаю 12–15 минут при 180 °C. Выкладываю начинку, запекаю 40–50 минут при 160–170 °C. Даю немного остыть.

Ранее также сообщалось о рецепте смузи, который отлично подойдет после праздничного застолья.

Проверено редакцией
Читайте также
Поиски Асылханова: последние новости 12 мая, что известно спустя 40 дней
Общество
Поиски Асылханова: последние новости 12 мая, что известно спустя 40 дней
Тренер рассказал, есть ли возрастные ограничения в лакроссе
Общество
Тренер рассказал, есть ли возрастные ограничения в лакроссе
Фаршируем яйца вкусно: 3 варианта из разных стран, которые удивляют вкусом
Общество
Фаршируем яйца вкусно: 3 варианта из разных стран, которые удивляют вкусом
Делаю швейцарский пирог из творога и клубники — пышный, румяный, с ягодной кислинкой. Не штрудель, нежнее и без раскатки
Общество
Делаю швейцарский пирог из творога и клубники — пышный, румяный, с ягодной кислинкой. Не штрудель, нежнее и без раскатки
Песочное тесто за 10 минут, а крабовая начинка — просто объедение. Этот пирог спасает, когда хочется уюта без возни
Общество
Песочное тесто за 10 минут, а крабовая начинка — просто объедение. Этот пирог спасает, когда хочется уюта без возни
Общество
рецепты
еда
пироги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД РФ обвинил Евросоюз в затягивании украинского конфликта
Раскрыто, сколько времени сотрудники Ozon уделяют внутреннему обучению
ВОЗ оценила вероятность более масштабной вспышки хантавируса
Составлен список умных гаджетов, которые облегчат и обезопасят жизнь
В России избрали нового президента национальной Федерации керлинга
Школьный автобус опрокинулся в российском регионе
Стало известно, сколько пленных вернула Россия
Россиянам рассказали, чем лучше запастись на случай новой пандемии
Погода в Москве в среду, 13 мая: скоротечные ливни, грозы и тепло до +20
Врач объяснил, почему орехи необходимо мыть перед едой
Лихачев раскрыл, кто станет партнером Росатома в Венгрии
Попытка согреться привела к гибели трех рыбаков в ХМАО
Бывшего пресс-секретаря Зеленского внесли в базу сайта «Миротворец»
Стало известно, где кубанский подросток взял оружие для стрельбы в школе
Зеленскому предрекли незавидное будущее после обвинений в адрес Ермака
Силуанов заявил, что экономика БРИКС обогнала «Большую семерку»
Экономист рассказал, от чего зависит стоимость кондиционера
Адвокат объяснил, кто понесет ответственность за стрельбу в школе на Кубани
В МИД России призвали возобновить работу ключевого органа по Арктике
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.