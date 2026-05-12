Такой пирог прекрасен и горячим, и даже через пару дней — готовлю из творога и шпината без мороки с тестом

Песочное тесто на кипятке долго остается мягким. На второй день пирог такой же, как из духовки. Хранить лучше в закрытом контейнере. Идеальный вариант для занятых, кто любит домашнюю выпечку, но не готов печь каждый день.

Что понадобится

250 г муки, 100 г сливочного масла, 3 ст. л. растительного масла, 100 мл кипятка, 1 ч. л. соли. 400 г творога, 2 яйца, 50 г изюма, 200 г шпината, 1 пучок зеленого лука, 1 пучок укропа, 0,5 ч. л. мускатного ореха, черный перец по вкусу.

Как я готовлю

Масло нарезаю кубиками, заливаю кипятком, добавляю соль, растительное масло и муку. Замешиваю мягкое тесто, не вымешивая до гладкости. Раскатываю на пергаменте, перекладываю в форму 26 см, формирую бортики. Убираю в холодильник на 30 минут.

Изюм замачиваю в кипятке. Шпинат, лук и укроп обжариваю до увядания, отжимаю, рублю. Творог смешиваю с изюмом, специями, яйцами, солью и зеленью.

Тесто накалываю вилкой, выпекаю 12–15 минут при 180 °C. Выкладываю начинку, запекаю 40–50 минут при 160–170 °C. Даю немного остыть.

