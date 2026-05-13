Пирог «аши пармантье» с фетой и орегано — собираем кулинарный мост между Францией и Грецией

Пирог «аши пармантье» с фетой и орегано — собираем кулинарный мост между Францией и Грецией

У этого блюда запутанная биография. Название «аши» сбивает с толку, отсылая то ли к Греции, то ли к Франции. На самом деле перед нами классический французский пастуший пирог, который назван в честь аптекаря Антуана Пармантье, популяризировавшего картофель.

Что понадобится

Баранина (мякоть) — 500 г, картофель — 800 г, цукини — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, сыр фета (или брынза) — 200 г, сливки (10–20%) — 100 мл, молоко — 50 мл, масло сливочное — 50 г, масло растительное — 2 ст. л., орегано сушеный — 1 ч. л., мята свежая — 3 веточки, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Картофель чищу, режу средними кусками и варю до мягкости. Мясо нарезаю кусочками и прокручиваю через мясорубку. Лук и чеснок мелко рублю, цукини режу маленьким кубиком.

На сковороде с растительным маслом пассерую лук 4–5 минут до золота, затем добавляю чеснок и цукини, жарю еще 3 минуты. Выкладываю в сковороду бараний фарш, обжариваю на средне-сильном огне 5 минут, постоянно помешивая. Приправляю орегано, солью и перцем.

Половину феты крошу руками, мяту мелко рублю, добавляю в фарш, перемешиваю и снимаю с огня. С готового картофеля сливаю воду, добавляю сливочное масло, подогретые сливки и молоко, тщательно разминаю в однородное пюре.

Духовку разогреваю до 250°С. В форму объемом от 2 л выкладываю мясную начинку, разравниваю. Сверху распределяю картофельное пюре.

Оставшуюся фету крошу и посыпаю пюре. Запекаю 5 минут при 250°С, затем снижаю температуру до 180°С и готовлю еще 30–35 минут до появления золотистой корочки.