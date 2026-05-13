День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 06:28

Пирог «аши пармантье» с фетой и орегано — собираем кулинарный мост между Францией и Грецией

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

У этого блюда запутанная биография. Название «аши» сбивает с толку, отсылая то ли к Греции, то ли к Франции. На самом деле перед нами классический французский пастуший пирог, который назван в честь аптекаря Антуана Пармантье, популяризировавшего картофель.

Что понадобится

Баранина (мякоть) — 500 г, картофель — 800 г, цукини — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, сыр фета (или брынза) — 200 г, сливки (10–20%) — 100 мл, молоко — 50 мл, масло сливочное — 50 г, масло растительное — 2 ст. л., орегано сушеный — 1 ч. л., мята свежая — 3 веточки, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Картофель чищу, режу средними кусками и варю до мягкости. Мясо нарезаю кусочками и прокручиваю через мясорубку. Лук и чеснок мелко рублю, цукини режу маленьким кубиком.

На сковороде с растительным маслом пассерую лук 4–5 минут до золота, затем добавляю чеснок и цукини, жарю еще 3 минуты. Выкладываю в сковороду бараний фарш, обжариваю на средне-сильном огне 5 минут, постоянно помешивая. Приправляю орегано, солью и перцем.

Половину феты крошу руками, мяту мелко рублю, добавляю в фарш, перемешиваю и снимаю с огня. С готового картофеля сливаю воду, добавляю сливочное масло, подогретые сливки и молоко, тщательно разминаю в однородное пюре.

Духовку разогреваю до 250°С. В форму объемом от 2 л выкладываю мясную начинку, разравниваю. Сверху распределяю картофельное пюре.

Оставшуюся фету крошу и посыпаю пюре. Запекаю 5 минут при 250°С, затем снижаю температуру до 180°С и готовлю еще 30–35 минут до появления золотистой корочки.

Проверено редакцией
Читайте также
Все о биометрии: как работает, возможность взлома, надежность, ошибки
Россия
Все о биометрии: как работает, возможность взлома, надежность, ошибки
Раскрыто, всегда ли за обещаниями мужчины развестись стоят только слова
Общество
Раскрыто, всегда ли за обещаниями мужчины развестись стоят только слова
Мидии обходил стороной, пока не приготовил их так — теперь готов скупать мешками: секрет в нежной заливке
Общество
Мидии обходил стороной, пока не приготовил их так — теперь готов скупать мешками: секрет в нежной заливке
«Необратимые последствия»: раскрыто, чем опасно вегетарианство
Здоровье/красота
«Необратимые последствия»: раскрыто, чем опасно вегетарианство
Фаршируем яйца вкусно: 3 варианта из разных стран, которые удивляют вкусом
Общество
Фаршируем яйца вкусно: 3 варианта из разных стран, которые удивляют вкусом
Общество
рецепты
еда
пироги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обломки БПЛА найдены в станице Тамань по нескольким адресам
Российские дроны нашли слабое место в позициях ВСУ под Ореховом
Смертельно раненый командир попрощался с командой после операции в тылу ВСУ
Спасатели обуздали пожар у «Кремля в Измайлово»
«Объединил людей и инопланетян»: озвучено, кто еще «ждет» отставки Стармера
Все о биометрии: как работает, возможность взлома, надежность, ошибки
Врач ответила, как часто нужно проветривать помещения
SHOT сообщил о взрывах над Ярославлем
Раскрыто, всегда ли за обещаниями мужчины развестись стоят только слова
McDonald's расчистил себе дорогу на российский рынок
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 мая
Психолог объяснила, почему кризис среднего возраста может разрушить семью
Дорогостоящий дрон ВСУ лишился «жизни» в районе ДНР
Трамп назвал два государства, которые считает сверхдержавами
Знаменитый режиссер может попасть под расследование прокуратуры
Роспотребнадзор перечислил эндемичные по энцефалиту регионы России
Обломки дрона ВСУ упали на предприятие в Краснодарском крае
Минобороны РФ сравнило поведение ВСУ во время режима тишины к 9 Мая
В Кремле пояснили, обсуждается ли вопрос визита Трампа в Россию
Известная певица более восьми часов пробыла в полицейском участке
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.