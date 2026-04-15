Забыла о магазинных кексах: этот лимонник мягче и нежнее любой покупной выпечки. Идеален к чаю

Беру лимон, яйца и муку — и пеку лимонник, который получается нежным, мягким и таким ароматным, что чай без него уже не представить. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития, когда хочется домашней выпечки с ярким цитрусовым вкусом без лишних хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: воздушный влажный бисквит с золотистой корочкой, пропитанный свежестью лимона, с тонкой кислинкой и приятной сладостью. Для приготовления вам понадобится: 2 лимона, 3 яйца, 150 г сахара, 150 г сливочного масла, 200 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли. С лимонов снимите цедру и выжмите сок.

Масло размягчите, взбейте с сахаром, добавьте яйца, затем муку с разрыхлителем и солью. Влейте лимонный сок, добавьте цедру, перемешайте. Вылейте тесто в смазанную маслом форму. Выпекайте при 180 °С 35–40 минут до золотистого цвета. Остудите, посыпьте сахарной пудрой. Этот лимонник — настоящий подарок для любителей цитрусовой выпечки. Он мягкий, нежный и тает во рту.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.