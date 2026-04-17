Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 16:04

Как приготовить горбушу вкусно — нужны шампиньоны, лук и сыр. Нежная рыба в сливочном соусе без сухости

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Горбуша часто получается суховатой, и многие из-за этого избегают ее готовить. Но есть простой способ сделать ее мягкой и сочной — запечь в нежном соусе с шампиньонами и сыром. Вкус получается насыщенный, а сама рыба буквально тает во рту.

Ингредиенты: горбуша — 1 шт., шампиньоны — 200 г, лук — 2 шт., сметана — 5 ст. л., молоко — 100–130 мл, сыр твердый — 100 г, лимон — по вкусу, зелень — по вкусу, соль, перец, специи — по вкусу.

Горбушу нарезаю порционными кусочками, солю, перчу и при желании сбрызгиваю лимонным соком, оставляю на 20 минут. В это время готовлю соус: лук режу кубиком и обжариваю до мягкости, добавляю нарезанные шампиньоны и готовлю до испарения лишней влаги.

Вливаю смесь молока и сметаны, добавляю соль, специи и зелень, прогреваю до однородности.

Рыбу выкладываю в форму, заливаю соусом и отправляю в духовку при 200 градусах на 15 минут. Затем посыпаю тертым сыром и допекаю еще 15–20 минут до румяной корочки.

Проверено редакцией
горбуша
рыба
простой рецепт
грибы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин зарезал 16-летнего подростка в ходе конфликта под Саратовом
Экс-замминистра обороны Иванов останется в СИЗО еще на полгода
Трамп поблагодарил Иран за открытие Ормузского пролива
Радоницу предложили сделать оплачиваемым выходным днем на территории России
Любимова рассказала россиянам, как пройдет «Библионочь» в этом году
«Человек с низким IQ»: Трамп жестко набросился на Такера Карлсона
Мэр Соликамска сообщил детали смертельного ДТП с автобусом
Путин ужесточил контроль за товарами из ЕАЭС с 2026 года
В Китае назвали предупреждение Медведева Европе шоком для всего мира
IT-эксперт объяснил, как умные телевизоры следят за россиянами
Военэксперт раскрыл неочевидную схему сотрудничества Дамаска и Киева
Бежал во Врата Ада? Погоня за убийцей в Оренбуржье, новости 17 апреля
ВСУ ранили 10-летнего ребенка в ходе атаки на Белгород
Уборщица «обчистила» московскую пенсионерку на полмиллиона рублей
Бледный сбросил 7 кг, Смирнова испугалась паука: как снимали «Папины дочки»
В Госдуме ответили на идею Молдавии избавиться от российской военной базы
Иран открыл Ормузский пролив
Юрист раскрыла простой способ вычислить «банковского» мошенника
ДНК-тест на отцовство начнут делать в российских роддомах? Подробности
Американские авианосцы близ Ирана остались без еды
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.