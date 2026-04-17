Как приготовить горбушу вкусно — нужны шампиньоны, лук и сыр. Нежная рыба в сливочном соусе без сухости

Горбуша часто получается суховатой, и многие из-за этого избегают ее готовить. Но есть простой способ сделать ее мягкой и сочной — запечь в нежном соусе с шампиньонами и сыром. Вкус получается насыщенный, а сама рыба буквально тает во рту.

Ингредиенты: горбуша — 1 шт., шампиньоны — 200 г, лук — 2 шт., сметана — 5 ст. л., молоко — 100–130 мл, сыр твердый — 100 г, лимон — по вкусу, зелень — по вкусу, соль, перец, специи — по вкусу.

Горбушу нарезаю порционными кусочками, солю, перчу и при желании сбрызгиваю лимонным соком, оставляю на 20 минут. В это время готовлю соус: лук режу кубиком и обжариваю до мягкости, добавляю нарезанные шампиньоны и готовлю до испарения лишней влаги.

Вливаю смесь молока и сметаны, добавляю соль, специи и зелень, прогреваю до однородности.

Рыбу выкладываю в форму, заливаю соусом и отправляю в духовку при 200 градусах на 15 минут. Затем посыпаю тертым сыром и допекаю еще 15–20 минут до румяной корочки.

