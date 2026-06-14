Чипсы больше не покупаю, беру куриную грудку и готовлю снеки — едим вкусно и худеем

Чипсы больше не покупаю, беру куриную грудку и готовлю снеки — едим вкусно и худеем

Когда хочется чего-нибудь похрустеть вечером под фильм, совсем не обязательно покупать пачку чипсов. Эти домашние куриные снеки получаются хрустящими, ароматными и гораздо полезнее магазинных закусок. В составе только куриная грудка, яйцо и специи, а готовятся они проще простого.

Снаружи снеки становятся золотистыми и слегка хрустящими, а внутри остаются нежными.

Для приготовления вам понадобится: куриная грудка — 300 г, яйцо — 1 шт., копченая паприка — ½ ч. л., сухой чеснок — ½ ч. л., копченый лук — ½ ч. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, свежая петрушка — несколько веточек для подачи.

Куриное филе нарежьте кусочками и отправьте в чашу блендера. Добавьте яйцо, копченую паприку, сухой чеснок, копченый лук, соль и немного черного перца.

Измельчите массу до однородности. Она должна получиться густой и пластичной.

Переложите смесь в кулинарный мешок или плотный пакет с отрезанным уголком.

Противень застелите пергаментом и отсадите тонкие полоски длиной около 8–10 см. Старайтесь делать их примерно одинаковой толщины.

Выпекайте при 190 градусах 20–25 минут до золотистого цвета. Если хотите более хрустящую текстуру, оставьте снеки в выключенной духовке еще на 10 минут с приоткрытой дверцей.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит готовить такие снеки вместо покупных сухариков и чипсов. Особенно удачными они получаются с копченой паприкой — аромат напоминает закуски из мясных лавок, а состав при этом остается максимально простым.