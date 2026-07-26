Когда не знаю, что приготовить, просто беру бедра: ужин на 6 порций — без маринования, сразу с гарниром

Когда не знаю, что приготовить, просто беру бедра: ужин на 6 порций — без маринования, сразу с гарниром

Когда не знаю, что приготовить, но нужно сытно и вкусно накормить и взрослых, и детей, всегда спасает этот рецепт. Тут сразу и мясо, и гарнир, а запекается все в одном противне.

Ингредиенты: 6–8 куриных бедер, 1,5 кг картофеля, 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. майонеза, 3 зубчика чеснока, соль, перец, специи, 50 мл воды. Бедра залейте соевым соусом, майонезом, измельченным чесноком и солью, оставьте на столе. Картофель нарежьте дольками, смешайте с маслом и специями, выложите на противень, сверху распределите бедра, подлейте немного воды на дно и запекайте 40–45 минут при 190 градусах.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить ужин по этому рецепту. Мясо, несмотря на отсутствие маринада, получилось сочным благодаря заливке из соевого соуса, а картошка — румяной.

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