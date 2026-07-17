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17 июля 2026 в 19:28

Объединяю крабовые палочки и минтай, жарю по 5 минут, и никакого запаха рыбы — нежные котлетки

Фото: D-NEWS.ru
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Это удивительные котлеты, которые разрушают все стереотипы о рыбной кухне — они абсолютно лишены характерного запаха, но при этом невероятно сочные, мягкие и воздушные.

Вам понадобится: 500 г филе минтая (можно заменить хеком или треской), 200 г крабовых палочек (охлажденных, не мороженых), куриное яйцо, 2 ст. ложки майонеза (лучше жирного, 67%), 3-4 ст. ложки пшеничной муки, соль и свежемолотый черный перец по вкусу, растительное масло для жарки — набор простой, бюджетный, все продукты есть в любом супермаркете.

Пропустите минтай через мясорубку вместе с крабовыми палочками (можно мелко порубить ножом, если любите текстуру с кусочками). В миске смешайте рыбный фарш, яйцо, майонез, соль и перец, тщательно вымешайте до однородности. Разогрейте сковороду, выкладывайте фарш столовой ложкой, формируя овальные котлетки, обжарьте по 5 минут с каждой стороны.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже воспользовалась этим рецептом котлет. Вкус получается деликатным, слегка сладковатым от крабовых палочек. Совет: если добавить в фарш 2 зубчика чеснока, от рыбного запаха не останется и следа.

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Проверено редакцией
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